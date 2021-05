Bauke Mollema sloot de Giro d'Italia zondag af met een onvoldaan gevoel. De renner van Trek-Segafredo had zijn zinnen gezet op een ritzege, maar slaagde niet in die opzet.

Vier keer maakte Mollema deel uit van de vlucht van de dag. Op het moment dat de strijd om de ritzege losbarstte, kwam hij echter telkens tekort. De vijfde plaats in de etappe naar Monte Zoncolan was uiteindelijk zijn beste resultaat.

"Ik ben blij dat het erop zit", verzuchtte Mollema na de afsluitende tijdrit bij Eurosport. "Zeker de laatste week ging het niet top meer. Het is een teleurstellende Giro: voor mij en voor de ploeg. Als ik naar mezelf kijk, kan ik onmogelijk tevreden zijn."

Mollema voelde zich richting het eind van de Giro steeds minder worden. "Ik had nog wel plannen. Zeker in die rit die Alberto Bettiol won had ik mee willen zitten en de dag erna ook. Maar de benen waren niet top meer. Het lukte niet."

Bauke Mollema finishte alleen in de etappe naar Monte Zoncolan in de top vijf. Foto: ANP

Ook kopmannen bij Trek-Segafredo stellen teleur

Mollema had voor aanvang van de Giro al aangegeven te zullen mikken op dagsucces en niet op een goed klassement. Die taak was weggelegd voor Vincenzo Nibali en Giulio Ciccone, die het kopmanschap bij Trek-Segafredo deelden.

"Ciccone stond nog goed in het klassement, tot hij woensdag viel en een dag later niet meer kon starten. Het was heel matig wat onze ploeg betreft", concludeert Mollema.

De Amerikaanse ploeg, waarvoor met Koen de Kort nog een Nederlander rijdt, boekte in de Giro geen enkele ritzege. Tweevoudig Giro-winnaar Nibali deed het in het klassement nog het beste met de achttiende plaats.