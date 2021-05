Egan Bernal raakte naar eigen zeggen niet in paniek toen Damiano Caruso zaterdag in de laatste bergrit van de Giro d'Italia een aanval deed op zijn roze leiderstrui. De Colombiaan hield de schade op de nummer twee van het algemeen klassement beperkt en lijkt de eindzege in de Giro niet meer te kunnen ontgaan.

"Ik ben tevreden met het resultaat. Ik denk dat we goed zijn omgegaan met de situatie", aldus Bernal na afloop van de loodzware laatste Alpenrit. "We hebben een voorsprong van twee minuten voor de tijdrit van morgen, dus we zitten in een goede positie."

De 24-jarige Bernal zag Caruso in de afdaling van de voorlaatste klim met onder anderen Team DSM-kopman Romain Bardet wegspringen uit de groep met favorieten en de kopman van INEOS Grenadiers reed op een gegeven moment een minuut achter de nummer twee van het algemeen klassement. Voorafgaand aan de rit was het gat tussen beiden 2 minuten en 29 seconden.

"Dat was natuurlijk niet goed", erkende Bernal, die op dat moment nog drie ploeggenoten over had. "Ik heb hen zo verstandig mogelijk gebruikt, zodat ik zo fris mogelijk aan de voet van de slotklim kon komen. We hebben het goed gedaan, maar natuurlijk was het moeilijk."

Bernal bedankt met name zijn ploeggenoot Daniel Felipe Martínez, die hem op de slotklim de Alpe Motta kilometerslang op sleeptouw nam. "Veel mensen weten dat hij een geweldige renner is, maar nu heeft hij dat aan iedereen bewezen. Hij is een uitstekende ronderenner. En het is natuurlijk leuk dat twee Colombianen in dezelfde ploeg vechten om de roze trui. Dit is voor Dani en Colombia."

Bernal verdedigt zondag in de afsluitende tijdrit over 30 kilometer naar Milaan een voorsprong van 1 minuut en 59 seconden op Caruso. Na de Tour de France in 2019 zou hij zijn tweede grote ronde in zijn loopbaan kunnen winnen.