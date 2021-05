Bouwman: 'Ik ben super tevreden over hoe ik gereden heb'

Koen Bouwman kwam vandaag als dertiende binnen en handhaafde zich daarmee op de twaalfde plaats in het algemeen klassement. 'Ik was gisteren beter dan vandaag, maar ik was nog steeds goed vandaag", aldus de Nederlander van Jumbo-Visma. "Ik probeerde zo lang mogelijk bij te blijven, maar toen het veertje knapte, knapte het ook echt. Maar ik ben super tevreden met hoe ik het gedaan heb deze Giro. Morgen nog één dag knallen."