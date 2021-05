Alberto Bettiol toonde zich donderdag in de achttiende etappe van de Giro d'Italia de sterkste van een omvangrijke kopgroep. De Italiaanse renner vindt dat hij zijn eerste ritzege ooit in een grote ronde mede te danken heeft aan zijn kopman Hugh Carthy.

"Hij gaf me vanmorgen groen licht om mee te gaan in de ontsnapping", reageerde de 27-jarige Bettiol nadat hij in Stradella solo over de finish was gekomen. "Ik ben hem erg dankbaar, net als de rest van de ploeg."

Carthy staat vijfde in het algemeen klassement en heeft nog zicht op een podiumplaats in Milaan. De Brit voelde blijkbaar al aan dat de grotendeels vlakke rit met een heuvelachtige finale voor weinig verschuivingen in het klassement zou zorgen. Daarom gaf hij Bettiol alle ruimte om mee te gaan met een vluchtgroep van in totaal 23 renners.

"Het is altijd moeilijk om in de juiste ontsnapping te zitten in de laatste week van de Giro, maar deze kans wilde ik niet laten schieten", zei Bettiol na afloop. "Ook in de finale was het lastig, want veel renners probeerden in mijn wiel te springen."

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen van 2019 moest in de finale nog wel zien af te rekenen met Rémi Cavagna, die alleen uit de kopgroep weg was gereden. "Gelukkig kon ik hem nog bijhalen en meteen achter me laten. Daarna was hij mentaal gebroken."

Bettiol staat stil bij slachtoffers kabelbaan

Bettiol nam na zijn ritzege de tijd om stil te staan bij de slachtoffers van het drama met een kabelbaan die afgelopen weekend neerstortte in het noorden van Italië en waarbij veertien mensen om het leven kwamen.

"Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun families. Dat wil ik hierbij laten weten." Het drama gebeurde bij de Mottarone, een berg die vrijdag beklommen zou worden in de Giro, maar uit respect voor de slachtoffers uit het parcours is gehaald.

Zijn eerste overwinning ooit in een grote ronde droeg Bettiol op aan Mauro Battaglini, zijn manager die afgelopen winter overleed. "Hij was als een tweede vader voor me. Ik weet zeker dat hij vandaag vanaf boven mee heeft gekeken."