Giulio Ciccone heeft donderdag op het laatste moment besloten om niet van start te gaan in de achttiende etappe van de Giro d'Italia. De nummer tien in het algemeen klassement heeft koorts, laat zijn ploeg Trek-Segafredo weten.

De ploeggenoot van Bauke Mollema was nog wel naar de start in Rovareto gekomen om het startformulier te tekenen. Na een laatste controle besloot hij in overleg met de teamarts echter alsnog om niet op te stappen.

De 26-jarige Ciccone mist zo de kans op zijn beste resultaat ooit in een grote ronde. Voorlopig blijft de zestiende plek in de Giro d'Italia van 2019 zijn hoogste klassering. In datzelfde jaar werd hij 31e in de Tour de France, waarin hij toen zelfs twee dagen de gele trui droeg.

Ciccone begon woensdag als nummer zes van het klassement aan de zeventiende etappe. Na betrokken te zijn geraakt bij een valpartij, verloor hij echter veel tijd en duikelde hij naar de tiende plek. Pas in de nacht kreeg hij ook nog last van koorts.

Voor Remco Evenepoel en Nick Schultz, die eveneens ten val kwamen, is de Giro ook voorbij. De Belg en de Australiër bereikten nog wel de finish, maar besloten woensdagavond al om de handdoek in de ring te gooien.