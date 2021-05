Dan Martin kon woensdag zijn geluk niet op na het winnen van de zeventiende etappe in de Giro d'Italia. De 34-jarige Ier schaart zich daarmee in een rijtje wielrenners met een ritzege in zowel de Giro, Tour de France als Vuelta a España.

"Ik kwam naar Italië om een etappe te winnen", zei de kopman van Israel Start-Up Nation. "Dat ik na de finish met mijn hoofd schudde, toont aan dat ik niet kon geloven dat het ook echt is gelukt."

Martin wist als enige van een groep vroege vluchters voorop te blijven op de lastige slotklim Sega di Ala. Hij hield op de streep dertien seconden over op achtervolger João Almeida en dertig op Simon Yates, de beste van de favorieten in de zware bergrit.

"Vandaag wilde ik aanvallen", geeft Martin aan. "Al had ik niet verwacht dat het peloton me mee in de vlucht zou laten gaan. En daarna dacht ik dat we het niet zouden gaan halen door de sterke tegenwind."

Op de slotklim profiteerde Martin van het feit dat hij er al een verkenning achter de rug had. "Ik wist dat ik mijn eigen tempo moest rijden en in de laatste 2,5 kilometer zo hard mogelijk moest gaan. Ongelofelijk dat het is gelukt. Ik had daarvoor een beklimming zoals deze en de zon nodig."

Martin won tijdens zijn lange carrière twee ritten in de Tour (2013 en 2018) en twee in de Vuelta (2011 en 2020). Het is pas zijn derde deelname aan de Giro. In het algemeen klassement staat Martin elfde, bijna een kwartier achter leider Egan Bernal.