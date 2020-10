De aanvullende coronatests in de Giro d'Italia zijn allemaal negatief, zo meldt de organisatie zaterdag. Alle renners mogen daardoor gewoon van start gaan in de veertiende etappe, een tijdrit over 34 kilometer die om 13.00 uur begonnen is.

In totaal 513 renners en andere medewerkers van de ploegen zijn donderdag en vrijdag getest op het coronavirus. Maandag, tijdens de tweede rustdag van de Giro, wordt opnieuw getest.

Afgelopen maandag, tijdens de eerste rustdag, werden nog acht coronabesmettingen vastgesteld, ook bij Jumbo-Visma-kopman Steven Kruijswijk. De Nederlandse formatie besloot zich daarop terug te trekken uit de koers, net als Mitchelton-SCOTT.

Nadat donderdag ook nog eens zeventien motoragenten die werkzaam waren bij de Giro positief werden getest, werd de discussie over het wel of niet uitrijden van de Giro hevig.

'We voelen ons onveilig'

De Amerikaanse ploeg EF Pro Cycling schreef zelfs een brief aan de UCI, Giro-organisator RCS Sport en andere belanghebbenden met het verzoek de ronde na de etappe van zondag te beëindigen. Dat verzoek werd afgewezen, maar de aanvullende speekseltests van donderdag en vrijdag zijn wel het gevolg van de zorgen bij de renners en de ploegen.

Rozetruidrager João Almeida zei donderdag nog dat hij betwijfelt of de Giro wordt afgemaakt en Thomas De Gendt suggereerde tot woede van de organisatie dat er dingen "achter werden gehouden". "We voelen ons onveilig. Het gaat de verkeerde kant op", aldus de Belg van Lotto Soudal.

Giro-directeur Mauro Vegni benadrukt juist dat de situatie onder controle is. De Italiaan verwacht dat de ronde, die nog tot en met zondag 25 oktober duurt, wordt uitgereden.