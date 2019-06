Vincenzo Nibali kan leven met zijn tweede plaats in het eindklassement van de Giro d'Italia. De Italiaanse renner van Bahrain-Merida was niet opgewassen tegen de ijzersterke winnaar Richard Carapaz.

"Het is altijd moeilijk om tweede te worden in een grote ronde. Niet alleen was deze Giro heel pittig, maar in overweging nemend dat ik zes maanden geleden nog een enorme rugblessure had, is dit gewoon een heel goed resultaat", zegt hij.

Nibali brak vorig jaar in de Tour de France een ruggenwervel, nadat hij op de Alpe d'Huez in botsing was gekomen met een toeschouwer. Hij maakte pas maanden later zijn rentree en had daarna tijd nodig om terug te komen op zijn oude niveau.

"Het was een moeilijke periode na die val, maar de pijn is langzaam weggegaan. Ik heb alles gegeven in deze Giro, heb gevochten. Ik trof een aantal geweldige rivalen onderweg, dus het was niet makkelijk om de overwinning te behalen."

“Carapaz heeft laten zien dat hij in een uitstekende vorm verkeerde en dat hij goede ploeggenoten om zich heen had bij Movistar. Hij heeft niets gestolen, integendeel. Hij was erg sterk."

Nibali heeft geen klassementsambities in Tour

Nibali doet over een paar weken ook mee aan de Tour. De winnaar van 2014 benadrukt echter dat hij geen klassementsambities heeft en per dag zal bekijken wat er mogelijk is.

"Het zal een beetje van mijn conditie afhangen, maar ik ga niet naar de Tour met volle focus op het klassement. Ik denk dat ik me vooral ga toeleggen op enkele ritten, maar dat staat dus nog niet vast. Wie weet mik ik wel op de bergtrui."

De 106e editie van de Tour duurt van 6 tot en met 28 juli. Er staan zeven berg-, vier heuvel- en acht vlakke etappes op het programma, en bovendien worden er een ploegen- en individuele tijdrit afgewerkt.

Geraint Thomas is de titelverdediger. De Welshman van Team Sky bleef vorig jaar Dumoulin (tweede) en zijn teamgenoot Chris Froome (derde) op overtuigende wijze voor.