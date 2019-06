De leiding van Team Jumbo-Visma is er trots op dat Primoz Roglic zondag alsnog een podiumplek bemachtigde op de laatste dag van de Giro d'Italia. Tegelijkertijd ziet men de prestatie bij de Nederlandse ploeg pas als begin van een periode.

De derde plaats van Roglic was voor Jumbo-Visma - voorheen Lotto-Jumbo, Belkin, Blanco en Rabobank - de eerste podiumplek in een grote ronde sinds 2009, toen de Rus Denis Menchov de Giro won.

"Dit podium betekent dat we aan het groeien zijn. We willen stap voor stap hoger reiken en ons blijven ontwikkelen. Deze derde plaats is mooi, maar laat zien dat we er ook nog niet zijn en dat er nog stappen te maken zijn", zegt manager Richard Plugge op de site van Jumbo-Visma.

"We zijn in de breedte nog te smal bijvoorbeeld. Na het wegvallen van Robert Gesink en later ook Laurens De Plus hebben jonge talentvolle jongens die taken moeten overnemen. Die missen logischerwijs nog ervaring. Maar ik ben supertrots op de ploeg. Dit hebben we met zijn allen en met elkaar bereikt."

Voor aanvang van de afsluitende tijdrit in de Giro was kopman Roglic, die vijf dagen de roze trui droeg, de nummer vier van het klassement. De Sloveen was ruim sneller dan Mikel Landa en verdrong de Movistar-renner van plek drie.

'Dit doet deugd voor iedereen'

Jumbo-Visma-ploegleider Addy Engels is eveneens trots op de prestatie van Roglic, die in de laatste dagen van de Giro onder meer met de naweeën van een val kampte. "Het was echt superspannend. Het moest echt vanuit zijn kleine teen komen", zegt hij.

"Hij reed qua spirit en vechtlust een fantastische tijdrit, maar hij heeft ze wel eens beter gereden. Op voorhand kun je het nooit zeggen. De vorm van de dag, een misstap en het kan ook zomaar misgaan. Deze derde plaats doet deugd voor iedereen binnen de ploeg."

Roglic zelf hield gemengde gevoelens over aan zijn Giro-prestatie. "Ik kwam hier om te winnen, maar na de fysieke problemen en moeilijkheden van de afgelopen dagen ben ik trots dat ik dit nog heb kunnen bereiken. Ik heb me voor de volle 110 procent gegeven", aldus de Sloveen.

Jumbo-Visma gaat nu toewerken naar de Ronde van Frankrijk, die over iets meer dan een maand begint. De Nederlandse ploeg gaat daar met Steven Kruijswijk voor het klassement en hoopt op ritzeges van topsprinter Dylan Groenewegen.