De Amerikaan Chad Haga zorgde er zondag met zijn zege in de afsluitende tijdrit van de Giro d'Italia voor dat Team Sunweb toch nog met een goed gevoel afsloot. De ploeg kende eerder in de rittenkoers veel pech.

Al in de eerste week moest kopman Tom Dumoulin opgeven na een val en ook Sam Oomen behoorde tot de vier uitvallers. Sunweb eindigde de Giro met slechts vier renners: Haga, Chris Hamilton, Jai Hindley en Jan Bakelants.

"Dit is een opluchting na een moeilijke Giro. We zijn positief gebleven en bleven erin geloven, al was het misschien tegen beter weten in. Dat we nu nog winnen, is onvergetelijk", aldus een euforische ploegleider Michiel Elijzen na de winst van Haga in Verona.

"Onze Giro is gered. We zijn superblij dat we hiermee kunnen afsluiten. Het zorgt toch voor een ander gevoel. We hebben er lang op moeten wachten, maar ik ga morgen met een big smile op weg naar huis."

'Het was nagelbijten tot de laatste minuten'

Bij de tijdrit van zondag, waar Richard Carapaz van Movistar zijn eindzege veiligstelde, was bij Sunweb alle hoop op Haga gevestigd. De dertigjarige Amerikaan had aan het einde van de eerste week in de tweede tijdrit van de Giro al indruk gemaakt met een zesde plaats.

"In de tweede tijdrit was hij al goed, dus toen hebben we vol gefocust op de laatste tijdrit. Hij hoefde niets anders te doen dan af en toe een bidonnetje brengen en zich zoveel mogelijk te sparen", aldus Elijzen, wiens goede voorgevoel zondag werd bevestigd.

"Toen hij Victor Campenaerts versloeg, had ik er goede hoop op, al moest Primoz Roglic nog rijden. Het was nagelbijten tot de laatste minuten. Dit is fantastisch voor hem en voor de ploeg. We hebben drie weken lang hard gevochten en het zat niet mee. Dit maakt een hoop goed."

Team Sunweb-kopman Tom Dumoulin moest de Giro al vroeg verlaten na een val. (Foto: ANP)

Haga: 'Werd behandeld alsof ik Dumoulin was'

Zijn overwinning in Verona leidde tot veel emotie bij Haga, die vooral zijn ploeg Sunweb dankbaar was voor de aanloop die hij naar de laatste etappe in Italië kende.

"Dit parcours lag me nog beter dan de vorige. Ik ben dankbaar dat ik de afgelopen twee weken niet al te veel hoefde te doen. Ik had de voorbereiding die ik wilde en werd door de ploeg behandeld alsof ik Dumoulin was. Het pakte precies uit zoals gehoopt", jubelde hij.

De Amerikaan droeg de winst ook op aan Dumoulin. "We hebben laten zien dat we in vorm waren om voor hem te strijden. Het viel niet mee om hem te zien uitvallen, want ik wilde graag weer een eindzege met hem vieren. Dat ik hier vandaag win, is ongelooflijk."

De overwinning van Haga betekende de zesde seizoenszege van Team Sunweb. De Duitse formatie met Nederlandse roots had eerder dagsucces in de Ronde van Catalonië (twee keer), de Nokere Koerse, de Ronde van Californië en de Ronde van Noorwegen.