Richard Carapaz kan amper geloven dat hij zich de winnaar van de 102e editie van de Giro d'Italia mag noemen. De Movistar-renner stelde zijn eindzege zondag veilig in de afsluitende tijdrit en is de eerste Ecuadoraanse winnaar van een grote ronde ooit.

"Ik ben sprakeloos, dit is echt een uniek gevoel. Dit is mijn grootste zege ooit en iets wat ik nooit had kunnen denken. Ik heb mijn droom geleefd en vanaf nu geloof ik dat alles mogelijk is", aldus een geëmotioneerde Carapaz.

"Er gaat van alles door me heen; het werk dat ik heb geleverd en alles wat ik heb opgeofferd om dit te bereiken. Door dit unieke moment is het allemaal de moeite waard geweest."

Voorafgaand aan de tijdrit van 17 kilometer met start en finish in Verona had Carapaz een marge van 1 minuut en 54 seconden op zijn concurrent Vincenzo Nibali, waardoor de eindoverwinning hem nauwelijks nog kon ontgaan.

De Zuid-Amerikaan droeg de roze leiderstrui sinds vorige week zaterdag, toen hij de zware veertiende etappe won. Hij was ook al de beste in rit vier, toen Primoz Roglic nog leidde in het klassement.

Het podium van de Giro met Vincenzo Nibali, Richard Carapaz en Primoz Roglic. (Foto: ANP)

'Heb alleen maar geleden'

Ondanks zijn goede uitgangspositie voelde de 26-jarige Carapaz zich tijdens de afsluitende etappe geen moment op zijn gemak. "Tot aan de finish heb ik alleen maar geleden", aldus de Ecuadoraan.

"Ik heb deze overwinning te danken aan mijn ploeg, die me geholpen heeft om dit te halen. Dit succes is voor al mijn ploeggenoten, mijn familie alle mensen in Ecuador, in Latijns-Amerika en wereldwijd."

Carapaz deelde het podium met Nibali en Jumbo-Visma-kopman Roglic, die Carapaz' ploeggenoot Mikel Landa in de tijdrit van de derde plek in het eindklassement verdrong.