Richard Carapaz heeft zondag de eindzege in de 102e editie van de Giro d'Italia veiliggesteld. De roze leiderstrui van de Ecuadoraan van Movistar kwam in de afsluitende tijdrit met start en finish in Verona niet meer in gevaar.

Voorafgaand aan de nagenoeg vlakke tijdrit van 17 kilometer had Carapaz in het klassement een voorsprong van 1 minuut en 54 seconden op concurrent Vincenzo Nibali. Die marge bleek ruim voldoende.

Bahrain Merida-renner Nibali eindigde de Giro als tweede en Carapaz' ploeggenoot Mikel Landa verloor zijn derde plek op acht tellen aan Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic. Bauke Mollema stelde plaats vijf veilig.

De winst in de tijdrit was verrassend voor Chad Haga van Team Sunweb. De dertigjarige Amerikaan klokte een tijd van 22.07. De top drie werd gecompleteerd door het Belgische Lotto Soudal-duo Victor Campenaerts (22.11) en Thomas De Gendt (22.13).

De 26-jarige Carapaz, die een week geleden de leiding nam in het klassement en die positie niet meer afstond, is de eerste Ecuadoraan die een grote ronde wint. Vorig jaar werd hij vierde bij zijn eerste Giro-deelname.

Carapaz is met zijn eindzege de opvolger van Chris Froome, die zich dit jaar op de Tour de France focust en ontbrak in de Giro. Tom Dumoulin, de winnaar van 2017 en de nummer twee van vorig jaar, moest al in de eerste week opgeven na een val.

Het podium van de Giro, met Vincenzo Nibali, Richard Carapaz en Primoz Roglic. (Foto: ANP)

Roglic maakt 24 tellen goed op Landa

In de afsluitende tijdrit door Verona was de snelste tijd al relatief vroeg in handen van Haga. De renner van het geplaagde Team Sunweb dook met 22.07 verrassend onder de vlak daarvoor geklokte toptijd van werelduurrecordhouder en erkend tijdrijder Campenaerts.

De 104 renners die na Haga startten, beten zich allemaal stuk op de tijd van de Amerikaan. De beste Nederlander in de tijdrit was Jos van Emden, die het parcours aflegde in 22.49. De renner van Jumbo-Visma eindigde op plaats zestien.

Ploeggenoot Roglic wist dat hij in de chronorace 24 tellen moest goedmaken op nummer drie Landa en dat lukte. De Sloveen, die de eerste vijf dagen de roze trui droeg, kwam binnen in 22.33 en zag Landa 23.04 klokken.

Mollema (23.11) eindigde in de tijdrit als 27e en kent met een vijfde plaats zijn beste eindklassering ooit in de Giro. Zijn beste resultaat in een grote ronde blijft een vierde plek in de Ronde van Spanje van 2011.

Carapaz ging als rozetruidrager als laatste van start in de wetenschap dat hij de eindzege eigenlijk niet meer kon mislopen. De Movistar-renner kende een vlekkeloze rit en reed in 23.19 naar zijn historische eindzege.

Chad Haga, de winnaar van de tijdrit. (Foto: ANP)