Giro d'Italia

Sho Hatsuyama is vertrokken, de afsluitende tijdrit in deze Giro d'Italia is begonnen! De Japanner is de rodelantaarndrager in het algemeen klassement, op ruim zes uur van leider Carapaz. We durven wel te voorspellen dat hij dat gat niet dicht gaat rijden vandaag.