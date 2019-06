Giro d'Italia ·

De Gendt komt net tekort op vriend Campenaerts

Met Thomas De Gendt kan het vaak alle kanten op in een tijdrit, maar vandaag rijdt hij bijzonder sterk. "Ik ben hier nu toch, dan kan ik best een poging wagen", lacht de Belg tegen Eurosport. "Ik zag dat de tijd van Victor (Campenaerts, red.) verbroken was, dus ik probeerde hem maar eens te kloppen in een tijdrit. Dat is bijna gelukt, maar bijna telt niet. Ik had deze laatste week echt goede benen in deze Giro, dat zag je ook wel in deze tijdrit."