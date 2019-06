Giro d'Italia ·

Mollema hoopt dat ervaring uit 2010 helpt

"Het is een snel parcours, waarop je lekker volle bak kunt gaan", kijkt Bauke Mollema bij Eurosport vooruit op de tijdrit. "Een paar linke bochten in die afdaling, maar verder heel goed te doen. De klim is niet steil, maar toch pittig." Mollema was er ook bij in 2010, toen de Giro eveneens eindigde met een tijdrit in Verona, op min of meer hetzelfde parcours. "Ik kon me onderweg tijdens de verkenning wel een paar dingen voor de geest halen, misschien dat dat helpt."