Miguel Ángel López heeft van de wedstrijdjury in de Giro d'Italia geen straf gekregen voor het slaan van een toeschouwer zaterdag tijdens de twintigste etappe.

De Colombiaanse renner van Astana ging aan het begin van de slotklim naar Monte Avena onderuit door toedoen van een supporter en gaf hem vervolgens enkele rake klappen in het gezicht.

López ging na de val in de achtervolging, maar verloor uiteindelijk 1.49 minuten op ritwinnaar en ploeggenoot Pello Bilbao en een minuut op Bauke Mollema die voor hem op de vijfde plaats staat.

De beelden van de klappen die hij uitdeelde, werden ondertussen massaal gedeeld op sociale media. Een tijdstraf, een boete of misschien zelfs diskwalificatie wegens het gedrag van López bleven echter uit.

Voor de appgebruikers: klik op bovenstaande tweet om het incident tussen López en de toeschouwer te bekijken.

'Wat er met Miguel is gebeurd, kan niet'

Astana-ploegleider Alexander Vinoukourov was "not amused" over het incident tussen López en de toeschouwer en hoopt dat er maatregelen worden getroffen om dergelijke situaties in de nabije toekomst te voorkomen.

"Wat er met Miguel is gebeurd, kan niet. Hij had al een hoop pech deze Giro en dan valt hij ook nog eens door een botsing met een toeschouwer. Natuurlijk reageerde Miguel geëmotioneerd door de adrenaline, dat had hij niet moeten doen, maar die toeschouwer moet natuurlijk veel voorzichtiger zijn", zei hij.

"Stel je voor dat dit met de rozetruidrager was gebeurd. Het is nog steeds een probleem in het wielrennen. Gelukkig is Miguel ongedeerd, het was geen harde val. Maar hij verliest wel tijd en zicht op de vijfde plaats, dat is erg jammer."

De wedstrijdjury gaf de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma wel een tijdstraf van tien seconden, omdat hij lang werd geduwd door een toeschouwer.