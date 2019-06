Bauke Mollema is verheugd dat hij waarschijnlijk in de top vijf eindigt van het algemeen klassement in de Giro d'Italia. De Nederlandse renner van Trek-Segafredo hield zich zaterdag knap staande in de loodzware laatste bergetappe.

"Ik ben hier echt blij mee. Ik ben pas één keer eerder in de top vijf geëindigd van een grote ronde. Ik heb volgens mij nu een mooi verschil te pakken ten opzichte van de nummer zes", zei hij bij de finish op de Monte Avena tegen Eurosport.

Mollema behaalde in de Vuelta a España van 2011 vooralsnog zijn beste prestatie in een grote ronde. Hij werd toen achter Juan José Cobo, Chris Froome en Bradley Wiggins vierde in het algemeen klassement.

De Groninger staat stevig op de vijfde plaats in deze Giro. Hij heeft met alleen nog een tijdrit van 17 kilometer door Verona zondag op het programma een voorsprong van 1.27 minuten op Miguel Ángel López en een achterstand van 2.45 minuten op Primoz Roglic.

"Als ik morgen mijn normale niveau haal dan moet het wel goed komen. Het zou een mooie bekroning zijn op misschien wel mijn beste grote ronde ooit. Die vierde plaats in de Vuelta is al heel lang geleden. Dat voelt een beetje als een ander wielerleven", vervolgde hij tegen het AD.

"Ik ben heel blij met wat ik heb laten zien in deze Giro. Eigenlijk van begin tot eind. Ik heb maar één mindere dag gehad. Bergop ging het vrijwel telkens goed. De vijfde plaats komt wel een beetje als een verrassing. Als je van tevoren had gekeken naar het deelnemersveld, dan hoorde ik wellicht niet eens bij de beste tien renners."

'Het was een super lastige etappe'

Mollema had het zaterdag af en toe behoorlijk lastig. Hij kwam uiteindelijk als dertiende over de streep, op 48 seconden achterstand van winnaar Pello Bilbao, die in de sprint van een kleine groep te sterk was voor Mikel Landa en Mollema's ploeggenoot Giulio Ciccone.

"Het was een super lastige etappe. Al op de eerste klim ging iedereen volle bak. Alsof dat al een aankomst bergop was. Daarna ontstond die kopgroep en werd het eindelijk allemaal wat rustiger", analyseerde Mollema.

"We wisten dat het op de tweede klim zou ontploffen. Gelukkig slaagden wij er aan de voet in om twee man vooruit te sturen. Dat was ideaal. Zij konden me zo op de slotklim nog helpen. Ciccone is zelfs nog derde geworden, dus dat is super."

Mollema moest zelf nog wel even lossen op de tweede klim, waardoor hij heel even moest vrezen voor zijn top vijf-klassering, maar dankzij een sterke afdaling wist hij zich weer terug te knokken in de groep met favorieten.

"Ik moest heel even pas op de plaats maken. Ik kreeg op de top te horen dat ik er twintig seconden achter zat. Ik had de afdaling goed verkend, dus ik ben hard naar beneden gereden en reed halverwege het gat al volledig dicht", vertelde hij.