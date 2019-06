Richard Carapaz heeft zaterdag in de koninginnenrit van de Giro d'Italia een voorschot op de eindoverwinning genomen. De Ecuadoraan eindigde als vierde in de spectaculaire twintigste etappe, die werd gewonnen door de Spanjaard Pello Bilbao.

Bilbao rekende in de sprint bergop af met Mikel Landa en boekte zijn tweede ritzege. De 29-jarige renner van Astana schreef eerder de zevende etappe op zijn naam.

Giulio Ciccone, de leider in het bergklassement, kwam op twee seconden van dit duo als derde over de finish. Carapaz en Nibali eindigden op vier tellen als respectievelijk vierde en vijfde.

Bauke Mollema en Primoz Roglic kwamen beiden op achterstand binnen. De Groninger werd op 48 seconden dertiende en de kopman van Team Jumbo-Visma passeerde op 54 tellen als veertiende de streep. Bovendien kreeg Roglic een tijdstraf van tien seconden omdat hij zich liet voortduwen door een aantal toeschouwers.

López komt ten val door toeschouwer

Miguel Ángel López was de pechvogel van de dag. De Colombiaan werd op de slotklim ten val gebracht door een toeschouwer en gaf bijna twee minuten toe op de ritwinnaar.

In het algemeen klassement heeft Carapaz een kleine twee minuten voorsprong op Nibali. Landa neemt de derde plaats over van Roglic. Het verschil tussen de Spanjaard en de kopman van Team Jumbo-Visma is nu 23 seconden.

Mollema behield ondanks het tijdverlies zijn vijfde plaats in het klassement. Hij heeft nu zo'n anderhalve minuut voorsprong op nummer zes López.

Zondag wordt de Giro afgesloten met een 17 kilometer lange individuele tijdrit door de straten van Verona.

Kopgroep van twaalf gaat vroeg in de aanval

In de voorlaatste etappe stond het peloton een loodzware bergrit over 194 kilometer van Feltre naar Monte Avena te wachten. De renners kregen vijf beklimmingen, waarvan twee van de eerste categorie, voor de kiezen. De aankomst lag op een klim van de eerste categorie.

Al vroeg in de etappe ontstond een kopgroep van twaalf renners, onder wie Ilnur Zakarin en Mikel Nieve. Op de Passo Manghen, de tweede col van de dag, reed Fausto Masnada weg uit de kopgroep.

Ondertussen werd de favorietengroep snel uitgedund en raakte Simon Yates al vroeg op achterstand. Na een aanval van López enkele kilometers voor de top van de Passo Manghen, met 2.047 meter het dak van de ronde, konden alleen Carapaz en Landa volgen.

Roglic, Mollema en Nibali moesten wel lossen, maar zij konden in de afdaling weer aansluiten in de favorietengroep, die ondertussen bijna alle vluchters had ingerekend. Terwijl de klassementsrenners even op adem kwamen, dichtte Bilbao het gat met de eenzame koploper Masnada.

Pello Bilbao viert zijn tweede ritzege in de Giro d'Italia. (Foto: ANP)

Landa springt weg uit favorietengroep

Het duo kreeg even later gezelschap van zes andere renners, onder wie Nieve en Ciccone. Het achttal had zo'n anderhalve minuut voorsprong aan de voet van de voorlaatste klim.

Op die col sprong Landa weg uit de favorietengroep. In de afdaling sloten Carapaz en Nibali in de afdaling weer aan bij de Spanjaard en raakten Roglic en Mollema op achterstand.

Op de slotklim kwam López ten val door een meerennende toeschouwer en raakte hierdoor flink op achterstand. De kopman van Astana was woedend en sloeg de toeschouwer een aantal keren hard tegen zijn hoofd.

Vooraan voegden Carapaz, Nibali en Landa zich op 3 kilometer van de meet bij de vijf overgebleven vluchters en dit achttal ging strijden om de ritzege. In de sprint bergop ging Landa van ver aan, maar werd hij vervolgens nog gepasseerd door Bilbao.

Richard Carapaz komt net voor Vincenzo Nibali over de finish. (Foto: ANP)