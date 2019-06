Ploegleider Addy Engels van Team Jumbo-Visma heeft er nog altijd vertrouwen in dat Primoz Roglic de Giro d'Italia kan winnen. Hij is hoopvol gestemd door het optreden van de Sloveen in de voorlaatste bergrit.

"Primoz kan nog steeds de Giro winnen", stelde Engels na afloop van de negentiende etappe. "Hij heeft niet de grootste kansen, die heeft Richard Carapaz. Maar samen met Vincenzo Nibali is hij de grootste bedreiger."

Roglic had afgelopen week nog last van maagproblemen, maar tijdens de slotklim van vrijdag probeerde hij een aantal keren weg te rijden uit de favorietengroep. De kopman van Jumbo-Visma slaagde er echter niet in om weg te komen.

Engels baseert zich ook op het sterke optreden van Roglic tijdens de klim naar Antholz van dinsdag. In die etappe verloor hij enkele seconden op rozetruidrager Carapaz, maar kwam hij in een groepje met Nibali over de streep.

"Daar was hij al net zo goed als Nibali", concludeerde Engels. "En vandaag deelt hij ook een paar prikjes uit. Maar verschillen waren er niet echt te maken. Daar was dit geen geschikte klim voor."

Achterstand Roglic op Carapaz bedraagt ruim twee minuten

Roglic bezet de derde plek in het algemeen klassement en heeft twee minuten en zestien seconden achterstand op Carapaz. Het verschil met nummer twee Nibali is iets meer dan een halve minuut.

Zaterdag wacht het peloton de koninginnenrit, die vijf beklimmingen telt en finisht met een beklimming van de eerste categorie. "Het wordt een helse dag", verwacht Engels. "Maar ik kijk er hoopvol naar, meer dan dat ik me zorgen maak."

De Giro wordt zondag afgesloten met een 17 kilometer lange tijdrit door de straten van Verona, en dat is in het voordeel van Roglic. "Met de tijdrit van zondag heeft Primoz voorlopig betere papieren dan Nibali", aldus Engels.