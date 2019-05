Ramon Sinkeldam baalt dat zijn ploeggenoot Arnaud Démare deze Giro d'Italia waarschijnlijk naast de paarse trui gaat grijpen. De Franse sprinter werd donderdag in het puntenklassement gepasseerd door Pascal Ackermann.

Waar Démare in Santa Maria di Sala, finishplaats van de achttiende etappe, slechts als achtste over de streep kwam, eindigde Ackermann als tweede. De Duitser komt daarmee op een totaal van 226 punten en neemt het paars over van Démare (213).

Met alleen nog twee bergetappes en de slottijdrit op het programma weet Sinkeldam, een belangrijke schakel in de sprinttrein van Démare, dat het waarschijnlijk niet gaat lukken om Ackermannn nog van de troon te stoten.

"Er is nog een theoretische kans, maar dit is denk ik het einde", zei de Nederlander. "Er zijn twaalf punten te verdienen in de tussensprint en dan moet hij er twee winnen."

Sinkeldam hoopte dat het geen sprint zou worden

Groupama-FDJ wilde de leiding in het puntenklassement graag houden tot aan de finish in Verona zondag. Daarom werkte de ploeg van Sinkeldam donderdag niet mee tijdens de achtervolging op de vluchters, in de hoop dat zo de meeste punten aan de streep al weg zouden zijn.

"Wij hoefden vandaag geen sprint en hebben er daarom ook bewust niet voor gereden", legde Sinkeldam uit. Die sprint kwam er uiteindelijk toch, al waren de sprinters net te laat om de Italiaan Damiano Cima van de ritzege te houden.

Démare wist dat hij niet te ver achter Ackermann mocht finishen, maar slaagde er desondanks niet in om in het spoor van de Duitser van BORA-hansgrohe te blijven. "Hij raakte ingesloten", gaf Sinkeldam aan en strak daarbij ook de hand in eigen boezem. "Dat hadden we natuurlijk ook zelf in de hand."

Démare verlaat de Giro ook bij het mislopen van de paarse trui overigens niet met lege handen. De Fransman won vorige week in Modena de tiende etappe.