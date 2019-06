Damiano Cima heeft de achttiende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaanse renner van Nippo Vini-Fantini bleef donderdag in de straten van Santa Maria di Sala een aanstormend peloton nipt voor.

Cima was na 50 kilometer samen met zijn landgenoot Mirco Maestri en de Duitser Nico Denz weggereden uit het peloton. De vluchters zagen hun voorsprong in de finale snel teruglopen, maar hadden bij het ingaan van de laatste kilometer toch nog vijftien seconden over.

De 25-jarige Cima hield in de zenuwslopende slotkilometer als enige het peloton achter zich. Pascal Ackermann finishte als tweede en nam de paarse puntentrui over van Arnaud Démare, die slechts achtste werd.

Simone Consonni, Florian Sénéchal en Ryan Gibbons kwamen als respectievelijk derde, vierde en vijfde over de streep. Jos van Emden was op de 27e plaats de beste Nederlander in de rituitslag.

In de top van het algemeen klassement veranderde niets. Richard Carapaz behoudt het roze, met nog maar drie etappes te gaan. Bauke Mollema handhaaft zich op de vijfde plaats.

Peloton schrikt net te laat wakker

In de laatste etappe met kansen voor sprinters (222 kilometer) regende het vanaf de start in Valdaora aanvallen. Toch duurde het lang voordat het peloton een groepje liet gaan. Na 50 kilometer waren het Denz, Cima en Maestri die erin slaagden om weg te komen.

Het peloton gaf de vluchters een maximale voorsprong van zes minuten, dacht de situatie onder controle te hebben, maar toen de finale aanbrak bleek met name Denz nog wat reserves te hebben. Door het beulswerk van de Duitser hadden de drie 20 kilometer voor de streep nog altijd een marge van ruim twee minuten.

BORA-hansgrohe, de ploeg van Ackermann, deed er alles aan om het toch nog tot een massasprint te laten komen. Daarbij kreeg de Duitse ploeg geen steun van Groupama-FDJ, dat de paarse puntentrui van Démare niet in gevaar wilde laten komen.

Pas met nog 7 kilometer te gaan dook de voorsprong onder de minuut en drie kilometer later waren er nog dertig seconden over. Pas in de finishstraat streek het peloton alsnog op de vluchters neer, maar Cima bleef als enige buiten schot en bezorgde het kleine Nippo-Vini Fantini zo een verrassende zege.

Damiano Cima neemt de kussen in ontvangst na zijn knappe ritzege in de Giro d'Italia (Foto: ANP)

Carapaz begint in roze aan slotweekend

Vrijdag en zaterdag is het woord weer aan de klimmers. Zowel de negentiende als de twintigste etappe finisht bergop. Zondag eindigt de 102e editie van de Giro met een 17 kilometer lange tijdrit in Verona.

Carapaz verdedigt in het klassement nog altijd een voorsprong van 1.54 minuten op de Italiaan Vincenzo Nibali. De renner van Movistar, die vorig jaar als vierde eindigde in de Ronde van Italië, kan de eerste Ecuadoraan worden die een grote ronde wint.

Mollema houdt zicht op het podium. De renner van Trek-Segafredo staat vijfde, een kleine drie minuten achter Primoz Roglic, die momenteel de derde plaats in handen heeft.