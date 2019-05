Bauke Mollema is tevreden over de afloop van de zeventiende etappe van de Giro d'Italia. De Nederlandse kopman van Trek-Segafredo kon woensdag op de slotklim goed mee in het tempo van de favorieten voor de eindzege.

"Het was een goede dag. Ik ging alleen misschien net te laat achter Richard Carapaz en Miguel Ángel López aan. Ik had graag met hen mee gewild. Maar goed, ze hebben zo'n vijf seconden gepakt. Dat valt mee. Ik heb veel tijd gewonnen op andere renners", zei hij bij de finish in Antholz tegen Eurosport.

Mollema verloor wel relatief veel tijd op de in de finale weggesprongen Mikel Landa (negentien seconden), waardoor hij voorlopig niet veel hoger kan kijken dan de vijfde plaats in het algemeen klassement die hij op dit moment bezet. Zijn achterstand op Landa is nu meer dan twee minuten.

"Mijn perspectief is dat er morgen weer een etappe is. Er komen vrijdag en zaterdag nog twee zware bergritten aan. Ik voelde me vandaag in elk geval goed. Het had zwaarder gemogen als het aan mij had gelegen, maar dat is niet zo."

'Toch was dit geen makkelijke dag'

De zeventiende etappe was op papier ook een bergrit, maar de toppers hielden zich aanvankelijk enorm rustig en bestookten elkaar pas op de slotklim naar het biatlonstadion van Antholz. Movistar werd met Landa en Carapaz andermaal de grote winnaar.

"Dit was niet de zwaarste bergrit. De slotklim was een kilometer of 3 echt klimmen. De rest was vals plat omhoog. Dan weet je dat er weinig renners veel tijd gaan verliezen. De rest van de dag was dat ook zo. Het viel niet mee om op dit parcours het verschil te maken."

"Toch was dit geen makkelijke dag. Er werd in het peloton hard gereden om wat dichter bij de kopgroep te kunnen komen. Die kregen in de openingsfase wel heel veel ruimte. Ploegen wilden dus hun klassement beschermen. En de slotklim is altijd pittig."

Nans Peters won de zeventiende etappe verrassend. De 25-jarige Fransman van AG2R La Mondiale sprong op 15 kilometer van de meet weg uit een kopgroep van achttien en soleerde knap naar zijn eerste profzege.

De achttiende etappe is donderdag relatief vlak, voert het peloton over 222 kilometer van Valdaora naar Santa Maria di Sala en gaat van ruim 1000 meter hoogte terug naar zeeniveau. De top van het enige klimmetje van de dag ligt op ruim 100 kilometer van de streep.