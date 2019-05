Nans Peters heeft woensdag de zeventiende etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De jonge Fransman toonde zich de sterkste vluchter in de overgangsrit. Richard Carapaz behield de roze leiderstrui, al maakte zijn ploegmaat Mikel Landa de meeste indruk.

De 25-jarige Peters (AG2R) reed in de 181 kilometer lange etappe van Commezzadura naar Antholz op 15 kilometer van de finish weg uit een kopgroep van achttien en soleerde knap naar zijn eerste profzege.

De Colombiaan Esteban Chaves eindigde op liefst 1 minuut en 34 seconden als tweede, terwijl de Italiaan Davide Formolo derde werd op 1.51. Koen Bouwman zat ook in de kopgroep, maar kon niet meedoen om de ritzege. De Nederlander werd twaalfde op 2.48

De favorieten bestookten elkaar nog op de slotklim. Landa (negentiende op 4.27) toonde zich de sterkste klassementsrenner. Carapaz en Miguel Ángel López (+4.39) pakten zeven seconden op Bauke Mollema, Primoz Roglic en Vincenzo Nibali.

Majka verliezer van de dag

Carapaz heeft in het klassement nu 1.54 voorsprong op nummer twee Nibali en 2.16 op nummer drie Roglic. Landa (+3.03) staat vierde en Mollema (+5.07) blijf vijfde. Rafal Majka was de verliezer van de dag, want hij zakte van plek zes naar plek zeven. Vluchter Formolo ging van de twaalfde naar de tiende plaats.

Donderdag staat er een relatief vlakke etappe op het programma. De achttiende rit voert over 222 kilometer van Valdaora naar Santa Maria di Sala en gaat van ruim 1.000 meter hoogte terug naar zeeniveau. De top van het enige klimmetje van de dag ligt op ruim 100 kilometer van de streep.

Zware strijd om in kopgroep te komen

Ondanks de loodzware - en heel koude - etappe van dinsdag was er een dag later opnieuw een hevige strijd om in de kopgroep te komen. Pas na ruim een uur koers kreeg een groep van achttien renners de ruimte van het peloton. Bouwman was de enige Nederlandse vluchter.

Formolo was op 'slechts' 11 minuten en 51 seconden van de roze trui de best geklasseerde renner in de kopgroep, maar desondanks kreeg de kopgroep meer dan zeven minuten van het peloton.

Ondanks een vroege aanval van Jan Bakelants op de eerste klim van de dag was de kopgroep op 25 kilometer van de streep nog compleet. Het regende vervolgens demarrages, maar alleen Peters wist een gat te slaan.

De Fransman begon met een voorsprong van een minuut op drie achtervolgers (Valerio Conti, Krists Neilands en Chaves) aan de slotklim naar het biatlonstadion van Antholz. Op die col van 5,5 kilometer met een gemiddelde stijging van 6,9 procent kwam de overwinning van Peters geen moment in gevaar.

In het peloton zorgde de laatste klim nog voor flink wat vuurwerk. Landa viel aan en zijn concurrenten konden niet volgen. De Spanjaard kwam zo weer wat dichter bij het podium, met vrijdag en zaterdag nog twee zware bergritten op het programma.