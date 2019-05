Bauke Mollema gaat de laatste etappes in de Giro d'Italia met vertrouwen tegemoet. De Groninger verloor dinsdag in de zestiende etappe weliswaar tijd op de eerste groep met favorieten, maar hij houdt desondanks een goed gevoel over aan de zware bergrit.

"Ik heb me bergop nog niet zo goed gevoeld als vandaag, dus daar ben ik in ieder geval blij mee", zei Mollema na afloop van de etappe tegen het AD. "Dat geeft vertrouwen voor de laatste week."

De 32-jarige Mollema kon op de Mortirolo aanvankelijk mee met de groep der favorieten, maar moest toch lossen. Hij kwam uiteindelijk in een groepje met Primoz Roglic terecht en passeerde als twaalfde de finish.

Mollema gaf zo'n anderhalve minuut toe op de eerste favorietengroep met onder anderen rozetruidrager Richard Carapaz en Vincenzo Nibali. Desondanks was hij blij met de manier waarop hij de Mortirolo bedwong.

"Ik voelde me goed op Mortirolo en kon redelijk lang mee. Halverwege moest ik een gaatje laten, waardoor ik heel lang net achter de eerste groep heb gereden", aldus de kopman van Trek-Segafredo. "Op het einde moest ik iets meer prijsgeven en kwam ik in het groepje daarachter terecht. Maar ik ben mooi een plekje opgeschoven in het klassement."

'Het is nog niet gedaan'

Ondanks het tijdverlies steeg Mollema naar de vijfde plaats. Hij passeerde Rafal Majka in het klassement en heeft nu vijf minuten achterstand op Carapaz. Zijn voorsprong op Majka, Miguel Ángel López en Simon Yates is een à twee minuten.

"De eerste vier staan redelijk ver weg, maar daarachter zit het nog dicht bij elkaar met Yates, López en Majka. Er komen nog twee aankomsten bergop en zaterdag volgt de koninginnenrit, dus het is nog niet gedaan."

Mollema heeft er weinig vertrouwen in dat hij nog verder kan stijgen in het klassement. Zijn achterstand op nummer vier Mikel Landa bedraagt bijna twee minuten. "Dan moeten ze een hele slechte dag hebben. Ik moet zorgen dat ik het niveau dat ik vandaag had ook de rest van de week vasthoud", besloot hij.

De Giro gaat woensdag verder met een heuvelachtige etappe over 181 kilometer van Commezzadura naar Anterselva. De aankomst ligt op een beklimming van de derde categorie.