Primoz Roglic tilt er niet te zwaar aan dat hij dinsdag voor de tweede keer op rij tijd verloor op zijn concurrenten in de Giro d'Italia. De kopman van Team Jumbo-Visma houdt hoop op de eindzege.

"Het was een cruciale dag, maar er komen nog meer van dit soort etappes. In de Giro gebeurt elke dag weer wat anders, ik probeer de focus te houden", aldus de 29-jarige Sloveen.

"Het werd zo koud tegen het einde van de rit. Ik had niet zoveel verwachtingen en wist niet of ik wel of niet meekon met Nibali, Carapaz en de anderen. Het helpt ook niet als je twee dagen terug nog een crash hebt meegemaakt, maar ik heb alles gegeven. Ik moet tevreden zijn met het resultaat."

Roglic moest samen met onder meer Bauke Mollema en Simon Yates passen toen Vincenzo Nibali versnelde op de Mortirolo. De Jumbo-Visma-rijder verspeelde zijn tweede plek in het klassement en geeft nu 2.09 toe op leider Richard Carapaz.

'Het was één groot gevecht'

Jumbo-Visma-ploegleider Addy Engels spreekt woorden van gelijke strekking. "Het verlies valt nog mee. De Giro is nog niet gedaan. We hebben al verrassende dingen gezien deze ronde en daarnaast komt er nog een tijdrit aan. We geven niet op en blijven vechten tot het einde."

In de laatste week van de Giro staan nog drie bergritten, één vlakke rit en dus een tijdrit op het programma. De chronorace is zondag en kent een lengte van 17 kilometer met start en finish in Verona. Roglic staat te boek als tijdritspecialist.

Het peloton legt woensdag 180 kilometer af tussen Commezzadura en Anterselva. Er zijn vier beklimmingen in het parcours opgenomen, waarvan de slotklim de langste is.