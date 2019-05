Giro d'Italia ·

Jumbo-ploegleider Engels blijft strijdbaar

Addy Engels, ploegleider van Jumbo-Visma, zag zijn kopman Primoz Roglic vandaag flink wat tijd verliezen. "Het was nog een gelukje dat Primoz Mollema en Yates bij zich had in de vallei. We hadden de hoop dat het gat nog gedicht kon worden, maar vooraan waren ze erg sterk. Het was vechten om de schade te beperken." De Sloveen is de beste tijdrijder van de favorieten, maar er komen nog wat bergetappes aan. "Op dit moment is het niet realistisch dat Primoz in de komende etappes tijd gaat pakken op de anderen, maar de strijd gaat door."