Primoz Roglic vindt dat hij de schade in de vijftiende etappe van de Giro d'Italia heeft weten te beperken. De kopman van Team Jumbo-Visma had het zondag wel iets lastiger op de fiets van Antwan Tolhoek, waarop hij een groot gedeelte aflegde.

"Omdat ik op een andere fiets reed werd het iets lastiger, maar volgens mij had ik op de top van de klim helemaal niet zo veel achterstand", zei Roglic na afloop van de heuvelrit.

Roglic miste in de afdaling van de Civiglio, een lastige beklimming van de derde categorie in de finale, een bocht en belandde in de vangrail. Hij had op dat moment al wat achterstand op onder anderen rozetruidrager Richard Carapaz en Vincenzo Nibali.

Uiteindelijk passeerde Roglic op 51 seconden van ritwinnaar Dario Cataldo de finish in Como. Het groepje met Carapaz en Nibali gaf elf tellen toe op de Italiaan van Astana.

Primoz Roglic verliest uiteindelijk veertig seconden op Richard Carapaz en Vincenzo Nibali. (Foto: Getty Images)

'Ik ging iets te snel die bocht in'

"Die val had er misschien ook mee te maken, ik ging iets te snel die bocht in", aldus de Sloveen. "Maar al met al valt de schade mee. En de Giro duurt bovendien nog lang."

De valpartij was niet het enige pechmoment voor Roglic in de vijftiende etappe. Eerder raakte hij op achterstand door een fietswissel, maar hij keerde snel terug in de favorietengroep. De Sloveen vervolgde de rit op de fiets van Tolhoek.

In het klassement blijft Roglic wel tweede, maar heeft hij nu 47 seconden achterstand op Carapaz. Zijn voorsprong op nummer drie Nibali is geslonken naar een minuut.

Engels baalt van 'zware tik' Roglic

In tegenstelling tot Roglic baalde ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma juist stevig van het tijdverlies. "Alles kwam vandaag op het verkeerde moment. Dit is een zware tik", concludeerde hij.

"We hadden aan het einde van een afdaling Primoz net bevoorraad, toen we een plekje rechts van de weg zagen voor een snelle sanitaire stop. Net toen we weer instapten hoorden we op de wedstrijdradio dat Primoz een nieuwe fiets nodig had."

Op het moment van de fietswissel kwam Tolhoek net voorbijrijden. "Primoz heeft diens fiets overgenomen en was redelijk snel terug in de groep. Maar het ging op dat moment te snel om hem zijn reservefiets te geven."

Roglic kan maandag herstellen tijdens de tweede rustdag van de Giro. Dinsdag stapt het peloton weer op de fiets voor een 194 kilometer lange bergetappe van Lovere naar Ponte di Legno.