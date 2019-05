Dario Cataldo heeft zondag de vijftiende etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Italiaan troefde na een lange vlucht zijn landgenoot Mattia Cattaneo af in een sprint-à-deux. Primoz Roglic verloor veertig seconden op een aantal concurrenten in het algemeen klassement.

Voor Cataldo is het zijn tweede ritzege in een grote ronde. In 2012 won de 34-jarige renner van Astana een etappe in de Vuelta a España.

Simon Yates won op elf seconden de sprint van een achtervolgende groep om de derde plaats, voor Hugh Carthy (vierde), Vincenzo Nibali (vijfde) en rozetruidrager Richard Carapaz (zesde).

Roglic kwam op 51 tellen van Cataldo als dertiende over de finish. De kopman van Team Jumbo-Visma maakte deel uit van een groepje met Bauke Mollema, die als twaalfde eindigde.

In het klassement verstevigde Carapaz zijn leidende positie. De Ecuadoraan heeft nu 47 seconden voorsprong op nummer twee Roglic. Nibali staat derde op 1.47 minuut en Mollema blijft zesde met een achterstand van 3.38 minuten.

Cataldo en Cattaneo krijgen kwartier voorsprong

De vijftiende etappe voerde het peloton over 232 kilometer van Ivrea naar Como, waarvan het laatste deel over het parcours van de Ronde van Lombardije ging. Onderweg moesten de renners twee beklimmingen van de tweede categorie en één beklimming van de derde categorie bedwingen.

Al vroeg in de etappe gingen Cataldo en Cattaneo op avontuur. Het Italiaanse duo kreeg alle ruimte van het peloton en bouwde een voorsprong van meer dan een kwartier op.

Met nog zo’n 90 kilometer voor de boeg meldde Mitchelton-Scott zich op kop van het peloton en liep het verschil snel terug. Aan de voet van de Colma di Sormano, de tweede beklimming van de dag, was er nog iets meer dan zes minuten over van de voorsprong van Cataldo en Cattaneo.

Op die beklimming ging Yates in de aanval, maar de Brit slaagde er niet in om een gaatje te slaan. Wel dunde het peloton hierdoor flink uit en bleef er een grote groep met alle favorieten over.

Roglic komt ten val in afdaling

De voorsprong van twee vluchters bleef met nog zo'n 20 kilometer te gaan rond de vier minuten schommelen en zij leken te gaan strijden om de zege. In de groep der favorieten raakte Roglic door een fietswissel even op achterstand, maar de Sloveen keerde snel terug.

De Civiglio, de laatste klim van de dag, zorgde nog voor flink wat vuurwerk. Yates en Carthy sprongen weg uit de favorietengroep en zij kregen even later gezelschap van Nibali en Carapaz. Het kwartet sloeg een gaatje op Roglic, Mikel Landa en Miguel Ángel López.

In de afdaling kwam Roglic ten val en raakte hierdoor verder op achterstand. Cattaneo en Cataldo bleven uiteindelijk net uit de greep van de eerste achtervolgende groep en mochten in de straten van Como sprinten om de winst. In die sprint was de Astana-renner veruit de sterkste.