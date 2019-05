Ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma wist zaterdag na de veertiende etappe in de Giro d'Italia niet zo goed of hij wel of niet blij moest zijn dat zijn kopman Primoz Roglic net naast het roze had gegrepen.

Roglic leek in de zware bergetappe op weg om de leiderstrui te heroveren, maar de ontketende Richard Carapaz troefde hem dankzij een knappe en winnende solo net af.

"Aan de ene kant is het niet ongunstig dat we nu op de tweede plek in het klassement staan", erkent Engels. "We hoeven nu niet de koers te controleren, daar zijn we dan vanaf. Maar van die man nog niet", zo doelde de ploegleider van de Nederlandse formatie op Carapaz.

De renner uit Ecuador soleerde op indrukwekkende wijze naar de ritzege en verdiende daarmee ook tien bonificatieseconden, precies genoeg om Roglic zeven tellen voor te blijven in het klassement.

"Die Carapaz is heel gevaarlijk. Hij heeft met Movistar ook een ploeg die de koers kan controleren. Ik kan me ook voorstellen dat ze het hier niet bij laten, met het oog op de tijdrit van Primoz op de laatste dag", aldus Engels.

"We zullen dus later wel zien in hoeverre hier hoog spel is gespeeld. Heeft iedereen nog over en spelen ze een spelletje of zijn dit gewoon de verhoudingen? Als dat zo is, weet ik niet of dit wel zo'n goede dag is geweest."

Een inmiddels vertrouwd beeld in de Giro: Vincenzo Nibali en Primoz Roglic vlak bij elkaar. (Foto: ANP)

'Er is niets tussen mij en Nibali'

Roglic leek zijn koers niet voor het eerst deze Giro af te stemmen op Vincenzo Nibali, de tweevoudig Giro-winnaar die derde staat in het klassement op een minuut en veertig seconden van de kopman van Jumbo-Visma.

"Er is niets tussen mij en Nibali, we zijn hier om te racen. Dus dat is wat de doen", zei Roglic na de veertiende rit tegen Eurosport. "Er was niet veel tactiek op de klimmen vandaag, we reden allemaal vol gas."

Nibali vertelde dat hij zich zaterdag niet zo goed voelde aan het begin van de explosieve bergrit. "Gelukkig voelde ik me later beter. We hebben hard gewerkt op de beklimmingen en het is goed dat er met andere renners werd samengewerkt."

De Giro gaat zondag verder met een kleine versie van de Ronde van Lombardije. De vijftiende etappe (Ivrea-Como) is 232 kilometer lang en gaat in de finale over twee cols van de tweede en één col van de derde categorie.