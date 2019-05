Bauke Mollema zakte zaterdag in de veertiende etappe van de Giro d'Italia van de vierde naar de zesde plek in het algemeen klassement. De Nederlander baalde dat hij zijn concurrenten niet kon volgen op de voor hem te steile Colle San Carlo.

"Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat ik vandaag tijd verlies op bijna alle favorieten. Het was geen goede dag voor mij", zei Mollema na de finish in Courmayeur tegen Eurosport.

De 32-jarige kopman van Trek-Segafredo eindigde in de explosieve bergrit als twaalfde. Hij gaf 4 minuten en 4 seconden toe op etappewinnaar en nieuwe rozetruidrager Richard Carapaz en verloor 2.10 op een groep met onder anderen Primoz Roglic, Vincenzo Nibali en Mikel Landa.

"De voorlaatste klim was te steil en te lang voor mij", doelde Mollema op de Colle San Carlo (10,5 kilometer à 9,8 procent, met de top op 25 kilometer van de streep).

"Het ontplofte helemaal en ik moest al na een paar kilometer lossen en mijn eigen tempo rijden. Op de top had ik anderhalve minuut achterstand en vervolgens was het in de afdaling zaak om de schade te beperken. Dat is nog redelijk gelukt."

'Er is nog niks aan de hand'

Mollema had vrijdag juist nog goede zaken gedaan door mee te glippen in de ontsnapping van de dag en tijd te pakken op bijna al zijn concurrenten voor het klassement.

"Gisteren kon ik wat tijd pakken op die mannen, nu was het helaas omgekeerd. Maar we gaan de komende week nog vaker zien dat renners een slechte dag hebben. Ik zal dat soort dagen moeten voorkomen en misschien nog een keer proberen mee te gaan in een ontsnapping."

Mollema staat in het klassement nu zesde op 2.58 van Carapaz. "Er is nog niks aan de hand, er komt nog een heel zware laatste week aan. Dit soort steile klimmen ligt me niet zo goed, hopelijk liggen de cols in de slotweek me beter."

De Giro gaat zondag verder met een kleine versie van de Ronde van Lombardije. De vijftiende etappe (Ivrea-Como) is 232 kilometer lang en gaat in de finale over twee cols van de tweede en één col van de derde categorie. Maandag is de tweede en laatste rustdag.