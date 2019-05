Richard Carapaz heeft zaterdag zeer goede zaken gedaan in de Giro d'Italia door de veertiende etappe te winnen én de roze leiderstrui over te nemen van Jan Polanc. Bauke Mollema verloor tijd op zijn concurrenten.

Carapaz reed op de voorlaatste klim met een knappe demarrage weg uit een selecte groep van favorieten en kwam solo aan in Courmayeur. De 25-jarige renner van Movistar schreef ook al de vierde etappe van deze Giro op zijn naam.

Simon Yates eindigde op 1 minuut en 31 seconden van de winnaar als tweede. Vincenzo Nibali won de sprint van de groep met favorieten, die op 1.54 over de streep kwam. Primoz Roglic werd achtste in dezelfde tijd.

Mollema kon het tempo van de favorieten niet volgen op de Colle San Carlo en werd twaalfde op 4.03 van Carapaz. Ilnur Zakarin, de ritwinnaar van vrijdag, verloor liefst 7.20, terwijl rozetruidrager Polanc 7 minuten en 40 seconden na de winnaar de finish passeerde.

Carapaz heeft in het klassement een voorsprong van 7 seconden op de nummer twee Roglic. Nibali staat derde op 1.47, Rafal Majka is de nummer vier op 2.10 en Mikel Landa (+2.50) maakt de top vijf vol. Mollema zakt van de vierde naar de zesde plek en geeft nu 2.58 toe op het roze.

De Giro gaat zondag verder met een kleine versie van de Ronde van Lombardije. De vijftiende etappe (Ivrea-Como) is 232 kilometer lang en gaat in de finale over twee cols van de tweede en één col van de derde categorie.

Direct vuurwerk op eerste klim

Met meer dan 4.000 hoogtemeters in een etappe van slechts 131 kilometer tussen Saint-Vincent en Courmayeur beloofde het een explosieve rit te worden en het vuurwerk begon inderdaad al direct vanuit de start op de eerste van in totaal vijf zware klimmen.

Na amper 10 kilometer koers lag het peloton al volledig uit elkaar. Ook de klassementsrenners lieten zich zien; Yates viel meerdere keren aan op de Verrayes, een col van tweede categorie, maar de rest liet de Brit niet gaan.

Voor Sam Oomen was de eerste klim van zaterdag het einde van zijn Giro. De Nederlander van Team Sunweb moest afstappen na een valpartij vroeg in de etappe.

Na het stormachtige begin kregen de renners wat rust. Een kopgroep van acht, zonder grote namen in het klassement, kreeg een minuut of drie van het peloton, waar Jumbo-Visma het tempo bepaalde.

Mollema lost op Colle San Carlo

Pas op de Colle San Carlo (10,5 kilometer à 9,8 procent, met de top op 25 kilometer van de streep) lieten de mannen van het klassement zich weer zien. Nibali viel als eerste aan op de klim van eerste categorie, maar Roglic zat meteen op zijn wiel. De versnelling van de Italiaan zorgde er wel voor dat Polanc, Yates, Zakarin en ook Mollema moesten lossen.

Landa, Miguel Ángel López, Nibali, Roglic en Carapaz bleven met z'n vijven over en zij pakten nog voor de top van de Colle San Carlo de laatste vluchter terug. Vervolgens was het Carapaz die met nog 3 kilometer tot de top wegreed met een indrukwekkende versnelling. De Ecuadoraan had boven op de klim een halve minuut voorsprong of de groep-Roglic.

Op de slotklim naar Courmayeur (8 kilometer à 3,2 procent) keken de vijf achtervolgers naar elkaar, waardoor Carapaz uitliep en onder anderen Yates kon terugkeren. De kopman van Mitchelton-Scott zag dat er totaal geen samenwerking was in de groep en reed dus maar weg.

Carapaz profiteerde uiteindelijk het meest van het gepoker tussen met name Roglic en Nibali, want de klimmer won de rit en is de eerste rozetruidrager ooit uit Ecuador.