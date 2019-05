Sam Oomen is zaterdag in de veertiende etappe van de Giro d'Italia afgestapt. De renner van Team Sunweb moest de strijd al na 25 kilometer staken, nadat hij aan het begin van de rit het slachtoffer was geworden van een valpartij.

"Ik kon bijna niet opstaan na mijn valpartij", aldus Oomen op de site van Team Sunweb. "Ik kon niet meer staan op mijn rechterbeen, dus toen wist ik dat het voorbij was. Ik ben heel teleurgesteld dat ik zo de Giro moet verlaten, dit is niet waarvoor ik naar Italië kwam."

Volgens teamarts Stephan Jacolino heeft de Brabander meerdere blauwe plekken en schaafwonden op zijn lichaam en had de klimmer ook nog last van zijn valpartij van vorige week. "De combinatie van de twee valpartijen zorgden ervoor dat Sam te veel pijn had en niet meer verder kon."

De 23-jarige Oomen bezette de 32e plek in het algemeen klassement, maar door zijn forse tijdverlies van vrijdag in de dertiende rit waren zijn kansen op een goede eindklassering verkeken.

De achterstand van Oomen op rozetruidrager Jan Polanc bedroeg aan het begin van de veertiende etappe al 25 minuten en 29 seconden. Vorig jaar reed de geboren Brabander ook de Giro en toen eindigde hij als negende in het algemeen klassement.

Oomen zou zich dit jaar eigenlijk volledig op de Tour de France richten, maar hij werd vanwege de blessure van Wilco Kelderman - die in maart zijn sleutelbeen en nekwervel brak - door Sunweb in de Giro-selectie opgenomen om kopman Tom Dumoulin te ondersteunen.

Oomen vierde Sunweb-renner die opgeeft

De 28-jarige Dumoulin stapte al in de vijfde etappe af, omdat hij een dag eerder zijn knie had geblesseerd bij een massale valpartij. Oomen zou door de opgave van zijn kopman voor ritzeges gaan, maar ook zijn Giro houdt nu dus al op.

Oomen is al de vierde Sunweb-renner die de 102e editie van de Ronde van Italië niet gaat voltooien. Naast Dumoulin stapten de Australiër Robert Power (zesde etappe) en de Belg Louis Vervaeke (dertiende etappe) al af.

De zware veertiende etappe in de Ronde van Italië werd gewonnen door Richard Carapaz, die ook de roze leiderstrui veroverde.