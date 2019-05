Het peloton moet zaterdag wederom flink aan de bak in de Giro d'Italia. In de etappe over 131 kilometer tussen Saint-Vincent en Courmayeur wachten liefst vijf cols. Volg de rit, die om 13.10 uur is begonnen, in dit liveblog.

Giro d'Italia

Etappe 14: LIVE

Finish rond 17.15

Zware bergrit Giro d'Italia · Nog 96 km - Een groep van acht renners maakt zich los uit de klassementsgroep. Het zijn Giulio Ciccone, Christopher Juul-Jensen, Hugh Carty, Mattia Cattaneo, Fausto Masnada, Ivan Sosa, Andrey Amador en Lucas Hamilton. Hugh Carty (11.16) is op de zestiende plaats de grootste bedreiging voor het klassement. Giro d'Italia · Oomen geeft op in veertiende etappe Giro d'Italia

Sam Oomen geeft er na 25 kilometer de brui aan in de Giro d'Italia. De Nederlander, die eerder in deze Giro al ten val kwam en gisteren veel tijd verloor, heeft opgegeven meldt Sunweb. Giro d'Italia · Nog 111 km - In de afdaling maken twee renners zich los uit de kopgroep: Peio Bilbao López en Damiano Caruso. Giro d'Italia · Nog 115 km - Ciccone is de eerste die de top van de beklimming bereikt en verstevigt zijn leidende positie in het bergklassement. Giro d'Italia · Nog 116 km - De kopgroep, zo'n dertig renners groot, bereikt de top van de eerste klim. Alle klassementsmannen lijken in de kopgroep te zitten. Giro d'Italia · Nog 117 km - Roglic is al zijn ploegmaten al kwijt. De Jumbo-Visma-renner zal het vandaag dus alleen moeten doen. Ook Mollema zit dus 'gewoon' in de kopgroep met klassementsrenners. Giro d'Italia · Giro d'Italia · Nog 118 km - Roglic en Yates bereiken de kopgroep. Ook Nibali en Mollema weten de sprong te maken. Het einde van de klim is in zicht en de kopgroep wordt steeds groter. Giro d'Italia · Nog 118 km - Ook Carapaz sluit bij Yates en Roglic aan. Het is een spectaculair en chaotisch begin van deze bergrit. Mollema lijkt vooraan te ontbreken. Giro d'Italia · Nog 119 km - Roglic zit in de tweede groep en is er niet gerust op. De Sloveen gaat zelf in de aanval en krijgt Yates met zich mee. Het wordt nog een hele klus voor de renners om het gat naar de eerste groep dicht te rijden. Giro d'Italia · Nog 120 km - Een groep van zo'n vijftien renners rijdt vooraan weg. Het is nog even zoeken naar de namen. Giro d'Italia · Nog 121 km - Benedetti en Haller worden ingerekend. Alle renners zitten weer bij elkaar. Giro d'Italia · Nog 123 km - Nog voordat de klim begint gaan Benedetti en Haller op avontuur. Het duo begint met enkele honderden meters voorsprong aan de eerste beklimming.



Giro d'Italia · Nog 131 km - De veertiende etappe in de Giro d'Italia gaat van start. Giro d'Italia · Nog 131 km - Het zou in meerdere opzichten weleens een stormachtige dag kunnen worden. Rondom het parcours hangen verschillende onweersbuien. 7 kilometer na de start beginnen de renners al aan de eerste klim, een col van de tweede categorie. Giro d'Italia · Giro d'Italia · (2/2) Na de afdaling staat het enige relatief vlakke deel van deze rit op het programma. Daarna wacht de Verrogne, een klim waarvan de top op bijna 1.600 meter hoogte ligt. Na een afdaling wacht col drie: de Truc d'Arbe. Vervolgens is het de beurt aan de hoogste berg van de dag, de Colle San Carlo. De renners bereiken op die col een hoogte van bijna 2.000 meter. Na al dat geweld lijkt de slotklim naar Courmayeur relatief eenvoudig, al is het de vraag wie er nog krachten overheeft. De renners gaan om 13.10 uur op pad. Giro d'Italia · Korte maar explosieve bergrit in de Alpen

(1/2) De veertiende etappe in de Giro d'Italia belooft een explosieve te worden. De bergrit is relatief kort, maar telt liefst vijf beklimmingen. Wie hier een slechte dag heeft, kan een goed klassement vergeten. De renners krijgen in de 131 kilometer lange rit van Saint-Vincent naar Courmayeur geen moment rust. Al vanuit het vertrek wordt de eerste col beklommen. Giro d'Italia · Mart bespreekt de Giro: 'De echte renners hebben zich gemeld'