Vincenzo Nibali blijft zich ergeren aan de koerswijze van Primoz Roglic in de Giro d'Italia. De Italiaan kon het tijdens de dertiende etappe niet laten om de kopman van Team Jumbo-Visma daarop aan te spreken en verwacht dat de Sloveen de Italiaanse wielerronde zo niet zal winnen.

"Hij liet het gat naar Carapaz en Majka vallen en wilde dat ik het dichtte", beschreef Nibali de situatie bij Cyclingnews. "Toen zei ik: 'Basta, nu niet meer! Als je de Giro wil winnen, moet je zelf rijden.'"

Op de zware slotklim naar Ceresole Reale reden Richard Carapaz en Rafal Majka met nog zo'n 3 kilometer voor de boeg weg bij Roglic en Nibali. De Sloveen liet de Ecuadoraan en de Pool gaan en keek naar Nibali.

"Roglic staat er goed voor in het algemeen klassement, maar als hij zo blijft rijden, zal hij de Giro niet winnen", stelde de tweevoudig Giro-winnaar. "Ik zal dan ook niet winnen, maar hij dus ook niet."

'Ik kan je thuis mijn prijzenkast laten zien'

"Op een gegeven moment zei ik tegen hem: 'Als je me ook naar mijn huis wil volgen, dan kun je een foto nemen en dan kan ik je mijn prijzenkast laten zien.'"

Na de etappe van donderdag beklaagde Nibali zich ook al over de "defensieve tactiek" van Roglic. "We deden allemaal kopwerk in dat groepje, behalve Roglic", zei hij toen.

Uiteindelijk kwam de 'Haai van Messina' op bijna drie minuten van ritwinnaar Ilnur Zakarin over de finish. Roglic eindigde één plek voor hem in exact dezelfde tijd.

Primoz Roglic komt wel vóór Vincenzo Nibali over de finish in de dertiende etappe. (Foto: ANP)

Achterstand Nibali op Roglic bijna twee minuten

In het algemeen klassement bezet Nibali de vijfde plaats op ruim vier minuten van rozetruidrager Jan Polanc. Roglic staat tweede en heeft 1 minuut en 44 seconden voorsprong op de kopman van Bahrain Merida.

"Het was geen gemakkelijke etappe", aldus de Siciliaan. "De finish lag boven de 2.000 meter en dat voel je in je benen. Het verschil met Roglic is gelijk gebleven. We zullen nu wel zien wat er gebeurt. Morgen wacht ons weer een zware dag."

Zaterdag staat er opnieuw een bergetappe op het programma in de Giro. Dan moet het peloton over 131 kilometer van Saint-Vincent naar Courmayeur twee beklimmingen van de eerste en twee van de tweede categorie bedwingen.