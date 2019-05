Ilnur Zakarin heeft vrijdag de dertiende etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bauke Mollema reed ook de hele dag in de aanval, werd vijfde en deed een goede zaak in het klassement. Jan Polanc verloor wat tijd, maar behield de roze leiderstrui in de spectaculaire bergrit.

Zakarin reed in het laatste deel van de ruim 20 kilometer lange slotklim naar Ceresole Reale weg bij zijn medevluchters Mikel Nieve en Mollema en de Rus kwam solo over de streep. De 29-jarige kopman van Katusha–Alpecin boekte zijn tweede ritzege in de Giro. In 2015 won hij de elfde etappe.

De Spanjaard Nieve werd tweede op 35 seconden en zijn landgenoot Mikel Landa kwam op één minuut en twintig seconden als derde over de streep in de 196 kilometer lange etappe.

De Ecuadoraan Richard Carapaz, ploegmaat van Landa bij Movistar, eindigde als vierde op 1.38 en Mollema werd vijfde op 1.45. De Nederlander pakte ruim een minuut op Primoz Roglic en Vincenzo Nibali, die samen op 2.57 van de winnaar de finish passeerden.

Polanc houdt knap stand

Polanc hield knap stand op de Colle del Nivolet en gaf 4.38 toe op Zakarin. Dat was voor de Sloveen voldoende om aan de leiding te blijven in het klassement.

Hij heeft nu een voorsprong van 2.25 op de nummer twee Roglic, terwijl Zakarin (+2.56) naar plek drie steeg. Mollema geeft 3.06 toe op het roze en klimt van zes naar vier, terwijl Nibali (+4,09) nu de nummer vijf is.

Simon Yates was de grote verliezer van de dag. De Brit, die vorig jaar lang in het roze reed, moest al snel lossen op de slotklim en werd zeventiende op vijf minuten van Zakarin. Hij staat twaalfde in het klassement op 8.14 van het roze.

Zaterdag staat er wederom een stevige bergetappe op het programma. De veertiende rit voert over 131 kilometer van Saint Vincent naar Courmayeur en onderweg zijn er twee cols van de tweede en twee cols van de eerste categorie. De finish ligt op een klim van de derde categorie.

Mollema profiteert van sterke ploeggenoten

Mollema belandde vrijdag al vroeg in een goede positie, want hij belandde met maar liefst drie ploeggenoten (de Italianen Gianluca Brambilla, Guilio Ciccone en Nicola Conci) in een kopgroep van een kleine dertig renners, die een voorsprong van een minuut of drie kreeg.

Jumbo-Visma moest het werk doen in het peloton, maar de ploeg van Roglic kreeg het gat niet dicht. Op de Pian del Lupo, de tweede klim van de dag, voerde Astana het tempo op, waardoor Polanc moest lossen en het verschil met de kopgroep onder de minuut dook.

In de vallei naar de lange slotklim ging de snelheid weer uit de groep met favorieten, waardoor Polanc weer kon aansluiten en de kopgroep met een voorsprong van ruim twee minuten aan de slotklim (20,3 kilometer à 5,9 procent) begon. Op 5 kilometer van de streep versnelde Zakarin en Mollema kon niet volgen, waarna de Rus naar de ritzege reed.

Bij de klassementsrenners was het net als donderdag Landa die de eerste aanval plaatste. De Spanjaard pakte met hulp van de uit de kopgroep afgezakte ploegmaats Héctor Carretero en Andrey Amador een gaatje op Roglic en Nibali, die alleen maar naar elkaar keken.

Landa wist het gat met Zakarin niet meer dicht te rijden, maar hij maakte wel weer wat van zijn achterstand goed. Miguel Ángel López, de kopman van Astana die donderdag samen met Landa in de aanval ging, kreeg op een ongelukkig moment een lekke band en verloor 4.19 op Zakarin, die met stip van de twaalfde naar de derde plek steeg in het klassement.