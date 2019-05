Vincenzo Nibali ergerde zich donderdag in de eerst bergrit van de Giro d'Italia aan de "defensieve tactiek" van zijn grootste rivaal Primoz Roglic. De kopman van Jumbo-Visma zei op zijn beurt dat hij geen geweldige dag had in de twaalfde etappe.

Roglic en Nibali staan er voorlopig het beste voor van de klassementsrenners. Roglic staat tweede in de algemene rangschikking op 4 minuten en 7 seconden van de nieuwe rozetruidrager Jan Polanc, terwijl Nibali de nummer vijf is op 5.51.

De Sloveen en de Italiaan kwamen donderdag in de rit van Cuneo naar Pinerolo - met op 32 kilometer van de finish de top van een klim van eerste categorie - in dezelfde tijd over de finish. Ze maakten deel uit van een groepje van negen favorieten, dat zich in de finale vormde.

"We deden allemaal kopwerk in dat groepje, behalve Roglic", klaagde Nibali na de etappe tegen Cyclingnews. "Ik deed kopwerk, Simon Yates deed kopwerk; alle kopmannen in het groepje pakten hun verantwoordelijkheid, maar Roglic niet."

"Hij kan zo defensief koersen omdat hij een mooie voorsprong heeft in het klassement. En omdat hij de tijdrit op de laatste dag nog achter de hand heeft", gaf de Giro-winnaar van 2013 en 2016 toe.

Roglic stelde tegen Cyclingnews dat hij zich "niet heel goed voelde" op de eerste echt zware klim van deze Ronde van Italië. "Daarom heb ik niet aangevallen, maar uiteindelijk was ik goed genoeg om bij de andere mannen te blijven. Het was fijn om na een flink aantal 'rustdagen' een echte klim op te rijden, als warming-up voor de echt zware bergritten."

'Het wordt vrijdag een andere koers'

De eerste van die echt zware bergritten staat vrijdag op het programma. De dertiende etappe (Pinerolo-Ceresole Reale over 196 kilometer) is de eerste etappe deze Giro met finish bergop. De streep ligt na een klim van 20,3 kilometer met een gemiddelde stijging van 5,9 procent.

"Vrijdag wordt een belangrijke dag, en ook in het weekend staan er zware ritten op het programma", aldus Nibali. "Roglic verdedigt tot nu toe zijn voorsprong, maar vrijdag zal het een andere koers worden."

Roglic: "Ik kijk uit naar de etappe van vrijdag. We zullen zien of ik de roze trui kan heroveren. Het belangrijkste is dat ik de roze trui heb na de laatste etappe in Verona."

De dertiende rit van de Giro start om 11.30 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.00 en 17.30 uur.