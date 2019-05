Jos van Emden is niet blij met het feit dat Milan Erzen wordt verdacht van betrokkenheid bij bloeddoping. De Sloveen is niet alleen algemeen manager van de ploeg Bahrain Merida, maar ook de ontdekker van enkele van de grootste Sloveense wielertalenten.

"Een kwalijke zaak", zegt Van Emden, wiens ploeggenoot en kopman bij Jumbo-Visma Primoz Roglic nu in sommige publicaties nadrukkelijk gelinkt wordt met Erzen. Die heeft mogelijk een grote rol in 'Operation Aderlass', een grootschalig dopingnetwerk rondom de Duitse arts Mark S.

"Nee, we hebben er niet om gelachen. Ik las gisteravond ook een stuk en daarbij ging mijn hartslag wel even omhoog. Jeetje, het zal toch niet waar zijn", vertelt Van Emden.

De internationale wielrenunie UCI schorste vorige week in deze zaak nog enkele (oud-)renners, onder wie de Italiaan Alessandro Petacchi, de Kroaat Kristijan Durasek en de Slovenen Kristijan Koren en Borut Bozic, die allemaal klant van S. waren.

Erzen is een van de oprichters van Bahrain Merida, in opdracht van geldschieter prins Nasser Bin Hamad Al Khalifa van Bahrein. Hij leidde voorheen het kleine Adria Mobil, waar Roglic zich van schansspringer tot talentvol wielrenner ontwikkelde.

'Primoz wordt bij ons zo ontzettend gecontroleerd'

Van Emden heeft na alle berichtgeving medelijden met Roglic, die dit jaar al op zeer overtuigende wijze de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië won.

"Primoz wordt bij ons zo ontzettend gecontroleerd en hij heeft bewust voor onze ploeg gekozen. Dat was de boodschap toen de affaire ter sprake kwam. Hij wil met sommige mensen gewoon niets te maken hebben. Hij weet heel goed waarmee hij bezig is", aldus Van Emden.

"Ik vind het vooral vervelend voor hem. In Slovenië wonen geloof ik maar twee miljoen mensen en dan word je al snel puur op nationaliteit in verband gebracht met dit soort zaken. Wat aan een kant logisch is: je naam staat toch in zo'n artikel en dat is waardeloos."

Roglic is een van de topfavorieten voor de eindzege in de Giro d'Italia. Hij staat er van de klassementsrenners het beste voor na twaalf etappes. Roglic is tweede op ruim vier minuten van klassementsleider en landgenoot Jan Polanc, die rijdt voor UAE Team Emirates.

Vrijdag staat de eerste echt bergetappe op het programma in deze Giro. De renners finishen na 196 kilometer op de lange en nooit eerder in de Ronde van Italië beklommen Colle del Nivolet.