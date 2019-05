Caleb Ewan heeft woensdag enkele uren na zijn tweede ritzege in de Giro d'Italia aangegeven dat hij niet meer van start gaat in de twaalfde etappe. Ook Elia Viviani houdt het na de elfde rit voor gezien.

De 24-jarige Ewan troefde woensdag in de massasprint Arnaud Démare (tweede) en Pascal Ackermann (derde) af. Viviani kwam als vierde over de finish.

Afgelopen zaterdag was Ewan ook al succesvol in de achtste etappe. De Australische sprinter van Lotto Soudal bracht zijn totaalaantal ritzeges in een grote ronde daarmee op vijf.

Viviani slaagde er niet in om tijdens deze Giro een overwinning te winnen. De Italiaan passeerde in de derde etappe wel als eerste de finish, maar hij werd later gediskwalificeerd. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step eindigde wel drie keer als tweede.

Elia Viviani keert zonder dagsucces in deze Giro huiswaarts. (Foto: ANP)

Démare en Ackermann enig overgebleven topsprinters

In de zevende rit stapte ook Fernando Gaviria al af, waardoor er met Ackermann en Démare nog slechts twee topsprinters in koers zijn overgebleven. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk gaan strijden om de eindzege in het puntenklassement.

Démare nam de paars trui over van Ackermann dankzij zijn tweede plek in de elfde etappe. De Fransman staat op 193 punten en heeft 11 punten meer dan de Duitser.

De rit van woensdag was waarschijnlijk de laatste kans op dagsucces voor de sprinters. Donderdag trekt het Giro-peloton de bergen in. Dan staat er een etappe 158 kilometer van Cuneo naar Pinerolo op het programma en moet onderweg een beklimming van de eerste categorie worden bedwingen.