Caleb Ewan heeft woensdag de elfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Australiër kwam als eerste over de finish in de massasprint en pakte zo zijn tweede ritzege.

Ewan hield in de sprint Arnaud Démare (tweede), die dinsdag zegevierde, en tweevoudig ritwinnaar Pascal Ackermann (derde) achter zich. Elia Viviani eindigde als vierde en blijft zonder dagsucces.

De 24-jarige Ewan, die rijdt voor Lotto Soudal, was afgelopen zaterdag ook al succesvol in de achtste etappe. In totaal staat hij nu op vijf etappezeges in een grote ronde.

In het algemeen klassement blijft Valerio Conti aan de leiding. De Italiaan heeft bijna twee minuten voorsprong op Primoz Roglic, de kopman van Team Jumbo-Visma. Bauke Mollema is op de twaalfde plek de beste Nederlander.

Donderdag trekt het Giro-peloton de bergen in. Dan staat er een etappe 158 kilometer van Cuneo naar Pinerolo op het programma en moet onderweg een beklimming van de eerste categorie worden bedwingen.

Italiaans trio gaat op avontuur

De elfde etappe voerde de renners over 221 kilometer van Carpi naar Novi Ligure en was waarschijnlijk de laatste kans op dagsucces voor de sprinters. De rit werd gekleurd door een lange ontsnapping van drie renners. Marco Frapporti, Damiano Cima en Mirco Maestri gingen al vroeg op avontuur.

Het Italiaanse trio kreeg alle ruimte van het peloton en bouwde een maximale voorsprong van zo'n vijf minuten op. Met nog circa 100 kilometer voor de boeg liep het verschil langzaamaan terug.

Frapporti, Cima en Maestri reden nog even vooruit, maar op 25 kilometer van de meet was het gedaan met hun vlucht. De sprinters- en klassementsploegen meldden zich vervolgens op kop van het peloton en alleen Christian Knees probeerde nog even weg te komen.

Een massasprint bleek onvermijdelijk en daarin toonde Ewan zich de sterkste. Démare leek even op weg naar zijn tweede ritzege, maar de Fransman werd vrij simpel gepasseerd door Ewan.