Ramon Sinkeldam is blij dat zijn ploeggenoot Arnaud Démare eindelijk van de hatelijke nul af is. De kopman van Groupama-FDJ boekte dinsdag in de tiende etappe van de Giro d'Italia zijn eerste zege van het seizoen.

"Hij is mentaal heel sterk. Hij draagt de hele ploeg, het gaat alleen om hem. Als het niet goed gaat is hij de man die niet levert. Dan is het moeilijk om te moeten presteren", zei Sinkeldam tegen Eurosport.

Démare was in de straten van Modena de sterkste in de massasprint. Hij ontsnapte in de laatste kilometer aan een valpartij en bleef op de streep Elia Viviani (tweede) en Rüdiger Selig (derde) voor.

"We gingen er vol voor. Het liep tot nu toe niet helemaal zoals we wilden. Maar we weten ook dat hij kan winnen. Alleen moet alles op zijn plek vallen", vertelde Sinkeldam.

"Arnaud is niet per definitie de snelste, maar hij kan wel winnen. Hij heeft een moeilijk voorjaar gehad, de eerste negen etappes gingen ook niet perfect. Dit is heel leuk voor hem."

'Dit is de reden waarom we naar de Giro kwamen'

Démare zelf was vooral opgelucht na zijn overwinning. De Fransman zegevierde vorig jaar nog in een etappe in de Tour de France, Ronde van Zwitserland en Parijs-Nice.

"Dit is de reden waarom we naar de Giro kwamen. Ik wilde ten koste van alles een etappe winnen. Dat is gelukt en dat maakt me heel blij."

"Dat we niet betrokken waren bij de valpartij was geen toeval. Bijna alle renners uit ons team zaten van voren, in goede positie. Dan loop je minder risico."

Démare krijgt woensdag naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe kans om te winnen, want er staat wederom een vlakke etappe op het programma. Het peloton gaat vrijdag pas echt de bergen in.