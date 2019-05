Jumbo-Visma-ploegleider Addy Engels vindt de uitspraken van Stef Clement over Primoz Roglic ongelukkig. De oud-renner zei maandag dat de prestaties van de Sloveen anders zouden worden bekeken als hij voor een andere ploeg had gereden.

"Ik begrijp wat Stef bedoelt, maar het zou wel kunnen dat Primoz op deze manier in een kwaad daglicht komt te staan. Dit is niet eerlijk", reageerde Engels dinsdag voor de camera van Eurosport.

Clement vertelde in het radioprogramma NOS Langs de Lijn Sport Forum verrast te zijn over de ontwikkeling van Roglic, met wie hij tot voor kort zelf nog fietste bij Jumbo-Visma.

"Hij transformeert in vijf jaar tijd van skispringer tot een kandidaat om grote rondes te winnen. Als deze jongen bij UAE Team Emirates, Katusha of Astana had gereden, hadden we allemaal onze bedenkingen gehad."

"Yates en Nibali hebben al grote rondes gewonnen en worden op minuten gereden. Wat doen die mannen dan fout? Waarom kan de rest niet mee? Het verbaast me dat het nog mogelijk is om er zo ver bovenuit te steken."

'Hier hebben we geen zin in'

Roglic maakt dit seizoen een ijzersterke indruk. Hij pakte al de eindzege in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië en is ook hard op weg naar die in de Giro d'Italia.

De 29-jarige voormalig renner van Adria Mobil (Sloveense continentale ploeg) heeft na tien etappes al een riante voorsprong opgebouwd op zijn voornaamste concurrenten.

"Als ploeg doen we er alles aan om onze renners zo goed mogelijk te faciliteren op elk gebied om te voorkomen dat ze dingen gaan doen die niet mogen. Juist die omgeving heeft Primoz ook doen besluiten om voor ons te kiezen", aldus Engels.

"Stef had als insider ook kunnen vertellen hoe wij als ploeg werken. Voor mij maakt Primoz trouwens geen abnormale progressie. Het is een storm in een glas water, maar in zo'n ronde kan zoiets veel groter worden dan het is. Daar hebben we geen zin in."