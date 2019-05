Giro-directeur Mauro Vegni blijft hoopvol dat het peloton volgende week in de koninginnenrit over de Passo Gavia kan rijden. Hij schat de kans dat de wegen op tijd sneeuwvrij gemaakt kunnen worden in op zestig procent.

De berg in de Italiaanse Alpen maakt deel uit van de loodzware zestiende etappe die het peloton volgende week dinsdag, een dag na de laatste rustdag, voor de kiezen krijgt. Met 2600 meter is de mythische col de Cima Coppi, oftewel het hoogste punt van de Giro.

Omdat er al wekenlang veel sneeuw ligt op de bergpas, is het echter hoogst onzeker of de 226 kilometer meter lange etappe van Lovere naar Ponte di Legno kan worden afgewerkt zoals gepland. Vegni liet eerder al weten dat er een 'plan B' op de plank ligt, maar weigert de hoop nu al op te geven.

"Zoals het er nu naar uitziet, is de kans zestig procent dat we over de Gavia kunnen", zegt Vegni dinsdag tegen de Italiaanse krant Il Giorno. "Als het weer een beetje meezit en het niet opnieuw gaat sneeuwen, weet ik zeker dat we de etappe niet hoeven te wijzigen. En anders plannen we een alternatieve route."

Geruchten dat de al even beruchte Passo del Mortirolo die dag twee in plaats van één keer zal worden beklommen als de Gavia onbegaanbaar is, weerlegde Vegni: "Er is sowieso een plan B, maar we gaan de Mortirolo zeker niet twee keer op."

'Helaas hebben we het weer niet in de hand'

Volgens Italiaanse media zijn de wegen precies een week voordat de Gavia bedwongen moet worden nog onbegaanbaar en zijn er sneeuwmuren tot wel vier meter hoog. Burgemeester van finishplaats Ponte di Legno, Ennio Donati, verzekert net als Vegni dat alles in het werk wordt gesteld om de situatie te verbeteren.

"We werken heel hard om de wegen naar de top sneeuwvrij te maken. Als de weersomstandigheden beter worden, weet ik zeker dat het ons gaat lukken. Helaas is het weer het enige dat we niet in de hand hebben."

Het zou niet voor het eerst zijn dat de Gavia uiteindelijk uit het Giro-parcours wordt geschrapt. In 2013 moest de negentiende etappe van Ponte di Legno naar Martell zelfs helemaal gecanceld worden omdat de bergpas onbegaanbaar was en er geen tijd meer was om een nieuwe route uit te stippelen.