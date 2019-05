Simon Yates vindt dat alle klassementsrenners Primoz Roglic zouden moeten aanvallen in de bergetappes van de Giro d'Italia. De Brit werd vooraf zelf gezien als grote kanshebber, maar heeft al een flinke achterstand.

"Ik heb te hard getraind om nu al op te geven", zegt Yates maandag tegen Cyclingnews. De renner van Mitchelton-SCOTT staat op de eerste rustdag 24e in het klassement, met 5.36 achterstand op leider Valerio Conti en ruim drie minuten op nummer twee Roglic, die van de favorieten de beste papieren heeft.

"Ik ga alles geven wat ik in me heb. Als ik tekortkom is dat oké, maar dan heb ik het in elk geval geprobeerd", aldus de 26-jarige klimmer.

Yates verwacht niet dat hij de enige klassementsrenner is die de aanval kiest zodra de Giro donderdag de bergen in gaat. "Ik ben niet de enige in deze positie, veel andere kopmannen hebben ook al een flinke achterstand."

"Iedereen zal Roglic aan moeten vallen, we zullen een erg agressieve race krijgen in de bergen."

Primoz Roglic won zondag de klimtijdrit in de Giro. (Foto: Pro Shots)

Yates vindt Roglic erg indrukwekkend

Vorig jaar droeg Yates lange tijd de roze leiderstrui, maar in de slotweek verloor hij tientallen minuten in een zware bergetappe waarin de latere winnaar Chris Froome al erg vroeg ten aanval trok.

Yates heeft bij Roglic - die zondag in de klimtijdrit zijn tweede etappezege boekte - nog geen sporen van vermoeidheid gezien. De Sloveen van Jumbo-Visma reed zijn eerste koers in februari en heeft dit seizoen al veel kilometers in de benen.

"Ik weet het niet of hij dat al merkt, dat zul je aan hemzelf moeten vragen. Maar tot nu toe is hij heel erg indrukwekkend", vindt Yates.

Dinsdag staat er eerst nog een vlakke etappe op het programma. Na 145 kilometer tussen Ravenna en Modena is het woord waarschijnlijk aan de sprinters.