Ploegleiders Jan Boven en Addy Engels van Team Jumbo-Visma zijn onder de indruk van het optreden van Primoz Roglic in de individuele tijdrit in de Giro d'Italia. De Sloveen won zondag de race tegen de klok en pakte veel tijd op zijn concurrenten voor de eindzege.

"Het was een perfecte tijdrit", stelde Boven na afloop van de tijdrit bij het ANP. "Na 15 kilometer zag je al dat hij een goed tempo had. Primoz heeft het goed ingedeeld."

De 29-jarige Roglic hield in San Marino de Belg Victor Campenaerts elf seconden achter zich. Bauke Mollema werd op een minuut verrassend derde en bleef van de klassementsrenners het dichtst in de buurt van de kopman van Jumbo-Visma.

Vincenzo Nibali, Bob Jungels, Ilnur Zakarin en Rafal Majka hielden de schade beperkt tot een à twee minuten tijdverlies, terwijl Mikel Landa, Simon Yates en Miguel Ángel López meer dan drie minuten verloren op Roglic.

"De tijdverschillen zijn enorm en groter dan gedacht", aldus Boven. "En zeker op enkelen zoals Yates is het een heel groot gat. We weten ook dat we nog heel wat tegenkomen, dus we moeten geconcentreerd blijven. Maar dit is wel heel sterk."

Primoz Roglic in actie tijdens de individuele tijdrit van Riccione naar San Marino. (Foto: ANP)

'Primoz heeft geleerd met de druk om te gaan'

In het algemeen klassement staat Roglic nu tweede achter de Italiaan Valerio Conti. Nibali is de tweede klassementsrenner in de rangschikking. De Italiaan bezet de elfde plaats op bijna twee minuten achterstand van de Sloveen.

Boven roemde vooral de stressbestendigheid van Roglic. "Dat zag je ook in de eerste tijdrit. Toen was hij ook favoriet, omdat hij eerder dit seizoen al veel gewonnen had. Primoz heeft echt geleerd met de druk om te gaan en eigenlijk maakt het hem nog wat beter."

Engels had niet verwacht dat Roglic het verschil met Campenaerts nog goed zou maken. Bij het tweede meetpunt had hij nog 51 seconden achterstand op de Belg. "Zeker in deze omstandigheden had ik dit niet gedacht", aldus Engels. "Het is heel knap."

Het peloton krijgt maandag de eerste rustdag van deze Giro. De Italiaanse wielerronde gaat dinsdag verder met een compleet vlakke etappe van 145 kilometer tussen Ravenna en Modena. De eerste bergritten volgen eind komende week.