Bauke Mollema is blij verrast met zijn sterke optreden in de tijdrit van zondag in de Giro d'Italia. De renner van Trek-Segafredo werd knap derde en steeg in het klassement naar plek twaalf.

"Dit is een heel mooi resultaat. Ik ben heel blij met het gevoel dat ik onderweg had en vooral met de tijdwinst op veel concurrenten", aldus Mollema, die in de langste tijdrit van deze Giro alleen winnaar Primoz Roglic en Victor Campenaerts voor moest laten, tegen Eurosport.

"Dit was een van mijn beste tijdritten. Vooral in het begin voelde het heel goed. Op de klim wilde ik versnellen en voor mijn gevoel liep dat niet helemaal super. In de laatste kilometer hoorde ik pas dat ik goed bezig was. Het resultaat mag er zijn."

De 32-jarige Mollema eindigde op een minuut van winnaar Roglic en pakte tijd op rivalen Vincenzo Nibali (vierde op 1.05 van Roglic), Bob Jungels (zevende op 1.16), Ilnur Zakarin (dertiende op 1.56), Mikel Landa (29e op 3.03 van Roglic), Simon Yates (31e op 3.11) en Miguel Ángel López (42e op 3.45).

"Ik had niet verwacht om zo veel tijd te pakken. Afgezien van Roglic heb ik op alle mannen tijd gepakt en daar ben ik heel blij mee. Ik had de hele week al een goed gevoel, maar dit had ik niet verwacht."

'Hoop dit ook in bergen te laten zien'

Ondanks zijn verrassend sterke optreden in de tijdrit - die over bijna 35 kilometer van Riccione naar San Marino voerde - vindt Mollema het nog veel te vroeg om over zijn podiumkansen te spreken in de Giro.

"Ik sta nog wel een eindje bij het podium vandaan en we hebben nog niet volle bak bergop gereden, dus we gaan het zien", zei hij. "Ik hoop dit niveau vast te houden en het ook in de bergetappes te laten zien. Vanaf rit dertien of veertien weten we pas hoe de krachtsverhoudingen zijn."

Twee jaar geleden werd Mollema zevende in de Giro, zijn beste prestatie tot dusver in Italië. Zijn beste prestatie in een grote ronde zette hij in de Ronde van Spanje van 2011 neer, toen hij vierde werd.

Mollema en de rest van het peloton hebben maandag een rustdag. De Italiaanse rittenkoers gaat dinsdag verder met een vlakke etappe van 145 kilometer tussen Ravenna en Modena. Ook de rit van woensdag is nog grotendeels vlak.