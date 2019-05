Primoz Roglic is klaar voor de lastige tijdrit van zondag in de Giro d'Italia, de eerste individuele test voor de klassementsrenners na de openingstijdrit in Bologna.

De Sloveense kopman van Jumbo-Visma is zeker na zijn zege in de openingstijdrit favoriet in de lange chronorace van Riccione naar San Marino over 34,8 kilometer.

"Tom Dumoulin is er niet meer als belangrijkste concurrent. Wie dat nu is? Waarschijnlijk ikzelf. Ik ben in m'n eentje en moet tegen mezelf knokken in die tijdrit", zegt Roglic.

Hoewel dit jaar in de andere etappekoersen de marges tussen de klassementsrenners in de tijdritten klein waren, verwacht Roglic dat de chronorace van zondag voor verschillen gaat zorgen.

"Het wordt een beslissende dag voor de klassementsrenners. Ik ga alles geven en dan zien we wel waar we uitkomen. Ik heb in elk geval alle vertrouwen in een goede afloop. Tot nu toe verloopt alles prima."

'Morgen is het ieder voor zich'

Roglic heeft een achterstand van 5,24 minuten op de Italiaanse leider Valerio Conti, maar verdedigt een voorsprong van 35 seconden op de Brit Simon Yates en 39 seconden op de Italiaan Vincenzo Nibali, zijn twee grootste concurrenten.

"Morgen is het ieder voor zich. Net als de finale van vandaag hebben we de tijdrit na de Tirreno verkend. Het is een parcours dat Primoz moet liggen", aldus ploegleider Addy Engels.

"Het is te vergelijken met Bologna, maar dan langer. Primoz is heel sterk en hij heeft het vermogen om zijn tempo vol te houden. Het wordt een spannende dag en hopelijk kunnen we een slagje slaan."

De etappe van zaterdag werd gewonnen door Caleb Ewan. De Australiër van Lotto Soudal was in de massasprint te sterk voor de Italiaan Elia Viviani (tweede) en de Duitser Pascal Ackermann (derde).