Valerio Conti heeft vrijdag flink moeten afzien in zijn eerste dag in de roze trui. Door talloze vluchtpogingen lag het tempo in de zevende etappe van de Giro d'Italia enorm hoog.

"Het was enorm moeilijk om de roze trui te verdedigen vandaag", zei Conti kort na de finish van de 185 kilometer lange etappe. "Het leek wel alsof iedereen in de kopgroep wilde zitten."

"Er waren sterke klassementsrenners als Pello Bilbao en José Joaquin Rojas die in de uiteindelijke ontsnapping zaten. Dankzij het goede werk van mijn ploeg heb ik gelukkig het roze kunnen behouden", zei de 26-jarige Italiaan van UAE Emirates.

Astana-renner Bilbao kwam ver voor het snelste tijdschema als winnaar over de streep in L'Aquila. De Spanjaard reed een gemiddelde snelheid van 45,04 kilometer per uur in de heuvelachtige rit.

In de eerste anderhalf uur lag het tempo zelfs boven de 50 kilometer per uur. Het duurde tot halverwege de etappe voordat er een kopgroep ontstond die enigszins ruimte kreeg van het peloton.

Ackermann spreekt van verschrikkelijke dag

Pascal Ackermann, die de paarse trui voor beste sprinter in zijn bezit heeft, sprak van een "verschrikkelijke dag". "Alle sprinters en hun helpers hebben het zwaar gehad. In de eerste 70 of 80 kilometer was het vol gas."

"Veel renners moesten lossen", zag de Duitser, die als 150e over de finish kwam. "Ik denk dat niemand een makkelijke dag heeft gehad."

Ackermann zag zijn concurrent om de paarse trui Fernando Gaviria al vroeg afstappen. De Italiaanse sprinter Sacha Modolo kwam buiten de tijdslimiet binnen en Jumbo-Visma-jongeling Laurens De Plus moest in de zware rit eveneens opgeven.

Zaterdag staat er opnieuw een heuvelachtige rit op het programma, die met 239 kilometer de langste is van de 102e editie van de Giro. Zondag is er een klimtijdrit van 34 kilometer.