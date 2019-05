Pello Bilbao heeft vrijdag de zevende etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Astana was in de lastige finale in L'Aquila de sterkste vluchter. Valerio Conti behoudt de roze leiderstrui.

Bilbao reed op anderhalve kilometer van de streep weg bij vijf medevluchters en hield stand in het klimmetje naar de finish.

De 29-jarige klimmer, die vorig jaar zesde werd in de Giro, boekte zijn eerste ritzege in een grote ronde. Hij won vorig jaar al wel een etappe in het Critérium du Dauphiné.

De Fransman Tony Gallopin eindigde vrijdag op vijf seconden als tweede en de Italiaan Davide Formolo werd derde in de etappe die in een moordend tempo werd afgewerkt.

De Spanjaard José Joaquín Rojas kwam als zesde over de streep en klom naar de tweede plaats in het klassement. Hij heeft een achterstand van 1 minuut en 32 seconden op Conti, die in het peloton eindigde op 1.07 van de winnaar. Sam Oomen staat nog steeds tiende op 4.57.

Zaterdag staat de langste etappe van deze Giro op het programma. De rit van Tortoreto Lido naar Pesaro is 239 kilometer lang en heeft wederom een heuvelachtig slot.

Geen rustige eerste dag in het roze voor Conti

Conti kende geen rustige eerste dag in het roze. Door het heuvelachtige parcours - en door het succes van vluchter Fausta Masnada in de zesde etappe van donderdag - wilden heel veel renners in de kopgroep komen.

De gemiddelde snelheid was in het eerste anderhalve uur van de koers bijna 50 kilometer per uur, waardoor vluchters heel moeilijk wegkwamen. Topsprinter Fernando Gaviria en Laurens De Plus, een belangrijke knecht van Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic, konden het hoge tempo niet bijbenen en stapten af.

Een groep van twintig renners pakte na 70 kilometer een voorsprong van een minuutje, maar de Bahrein-Merida-ploeg van Vincenzo Nibali reed het gat dicht. Vervolgens ontstond er een kopgroep van twaalf, die op de enige gecategoriseerde klim van de dag uitdunde naar tien.

Rozetruidrager Valerio Conti. (Foto: ANP)

Rojas gevaar voor roze trui

Deze avonturiers kregen eveneens niet veel ruimte van het peloton, ook omdat vluchter Rojas in het klassement slechts een achterstand van twee minuten en twaalf seconden had op Conti.

Met nog 25 heuvelachtige kilometers te gaan was de voorsprong wel twee minuten, waardoor de kopgroep voor de tweede dag op rij om de ritzege kon strijden.

Het regende aanvallen vooraan en uiteindelijk begonnen zes vluchters gezamenlijk aan het laatste klimmetje naar de finish in L’Aquila. Bilbao sloeg met nog anderhalve kilometer te gaan een aardig gaatje en dat was genoeg voor de Spanjaard om de mooiste zege uit zijn carrière te boeken.