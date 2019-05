Fernando Gaviria is vrijdag afgestapt in de beginfase van de zevende etappe van de Giro d'Italia. De topsprinter, die de derde etappe won, had al een paar dagen last van zijn linkerknie. Ook Laurens De Plus, een belangrijke schakel bij Jumbo-Visma, gaf op.

De 24-jarige Gaviria was de belangrijkste troef in de ploeg van UAE Team Emirates, die vooral gokte op dagsucces van de Colombiaan.

Met Valerio Conti, Diego Ulissi en Jan Polanc wil de formatie een rol spelen in de bergetappes. Conti veroverde donderdag de roze leiderstrui.

De ritzege in de Giro was voor Gaviria zijn vierde overwinning van het seizoen. Eerder won de sprinter twee ritten in de Ronde van San Juan en één in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

In totaal is Gaviria vijfvoudig ritwinnaar in de Giro, nadat hij twee jaar geleden vier etappes won. Vorig jaar had hij twee keer dagsucces in de Tour de France, waar hij eveneens voortijdig afstapte.

Roglic verliest belangrijke knecht De Plus

Ook De Plus stapte vrijdag af in de zevende rit van de Giro. De Belg had in de bergen de belangrijkste helper moeten worden van Jumbo-Visma-kopman en topfavoriet Primoz Roglic.

De 23-jarige De Plus had het door ziekte al de hele week erg zwaar in Italië.

De zevende etappe van de Giro voert vrijdag van Vasto naar L'Aquila en gaat over 185 kilometer. Met name in de slotfase gaat het flink heuvelop.