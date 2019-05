Giro d'Italia 聽路聽

Ook Jan Boven, ploegleider van Team Jumbo-Visma, houdt de moed erin. "We weten wat we zelf kunnen en daar zijn we afhankelijk van. Het zou heel handig zijn als we met de resterende mannen de dagen verder door kunnen komen. Wie de grootste favoriet voor de eindzege is? Dat is Primoz Roglic." (2/2)